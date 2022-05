5 pontos para transformar a sua comunicação no trabalho

Ter uma boa comunicação é a chave para o sucesso no trabalho, afinal, é a eficiência na forma como falamos que garante que a nossa mensagem seja compreendida e interpretada corretamente. Para você melhorar a sua, a empresária Fernanda Gazal, especialista em midnset e idealizadora do método Superself, entrega cinco pontos importantes que farão toda a diferença.

“Embora algumas carreiras e profissões tenham uma relação direta com a habilidade de comunicação, ela é necessária para todo profissional em algum momento. Seja durante uma entrevista de emprego, na dinâmica do dia a dia no trabalho, negociações, apresentações e oportunidades de networking”, destaca.

Quem sou eu e o que faço

O bom comunicador é aquele que sabe criar relacionamento com o interlecutor, ou seja, com quem você fala. Se você quer gerar esse vínculo, é muito importante que você se prepare antes, faça uma pequena pesquisa, estude a pessoa que você enxerga como potencial e crie esse relacionamento, busque assuntos e experiências em comum e gere relacionamento através destas particularidades entre vocês. .

Tom de voz e entonação

“Parece óbvio, mas não é! A nossa entonação muda tudo e nos permite passar mensagens completamente diferentes, dependendo da forma como nos comunicamos. Comunicação é uma troca de energia, ou seja, principalmente o que a pessoa sentiu com a sua presença e mensagem, contato físico, olho no olho, ter carisma. Networking poderoso é 80% casual/espontâneo/relacionamento. Apenas 20% negócios. Antes de falar de business, pesquise o que a pessoa gosta e a surpreenda.”

Continua após a publicidade

Seja claro, conciso, poderoso e rápido

Quando você não tiver muito tempo para passar uma mensagem, precisa ser objetivo, passar a ideia de forma rápida. “A pessoa que se destaca é aquela que é assertiva nas suas falas, ou seja, aquela pessoa que fala coisas relevantes para a equipe e que expressa as suas boas ideias de forma clara e objetiva. Seja intencional, fique à vontade, como se você estivesse conversando com seu melhor amigo, se valorize e fale sobre o assunto com propriedade, não perdendo a sua essência. Não complique a comunicação, pelo contrário, facilite!”, indica.

Tire a pessoa do seu local de conforto e poder

Sabemos que respeitar hierarquias é importante em muitas empresas, mas isso não significa deixar isso influenciar na maneira como você se comunica. “Não se diminua na frente das pessoas “maiores”/ “melhores” que você admira. Fale de igual para igual, como se fosse seu amigo de infância. Você pode quebrar esse “gelo” com sua energia, com uma boa entonação, sendo mais estratégico e adaptável, não force nada que você não é.”

Não existe fracasso maior do que sucesso sem propósito

“Seja intencional na sua comunicação, cuide dos relacionamentos com as pessoas que cruzarem seu caminho, independente da posição em que estiverem. E sempre, SEMPRE, pense em como você pode servir e contribuir com as pessoas antes de esperar algo delas. Faça perguntas, seja presente, demonstre interesse, abra portas e procure sempre que possível contribuir com as suas ideias.”