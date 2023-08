5 dicas para manter o guarda-roupa sempre arrumado e cheiroso

Na correria do dia a dia, sabemos que algumas bagunças são inevitáveis, como, por exemplo, aquela famosa desorganização no armário após uma série de provas frustradas na hora de compor um look. Esquecer de dobrar ou de pendurar as peças, sejam elas limpas ou não, se tornou um clássico para os atarefados do cotidiano – algo que pode deixar a rotina muito mais complexa. Pensando nisso, separamos 5 dicas para você manter o seu guarda-roupa sempre organizado e claro, cheiroso.

Com essas dicas você irá perceber o sumiço daquela montanha de roupas bagunçadas dentro do seu armário, fazendo você poupar ainda mais tempo e ser mais assertiva com o look do dia. Prepare os cabides e as gavetas espaçosas para uma verdadeira revolução fashion com as dicas a seguir:

Selecione as roupas que fazem sentido

A maioria das pessoas possuem muito mais peças do que conseguem usar e, com o passar do tempo, acabam deixando de lado alguns itens que já não são tão especiais assim. O que acabamos esquecendo é que peça parada no guarda-roupa serve apenas para ocupar espaço.

Que tal realizar uma pequena seleção desses itens ?Tire todas as peças que não lhe servem mais do armário, separe as que você não usou no último ano (afinal, se não usou por muito tempo, dificilmente usará agora) e o que já não está em boas condições para uso. Essa também é uma boa oportunidade para fazer algumas doações.

Setorize o seu guarda-roupa

Você já parou para pensar que a maioria das lojas de departamento estão sempre muito bem organizadas e com tudo em seu devido lugar? Pois bem, tudo isso se dá graças à setorização das peças. Cada item possui o seu lugar e isso facilita muito na hora de encontrar aquilo que se quer.

Traga essa lógica para o seu guarda-roupa e setorize cada espaço do seu armário de maneira que faça sentido para você. Algumas peças como calças e vestidos longos precisam de um pouco mais de espaço, já outros itens, como camisetas e shorts, podem ser facilmente dobrados e guardados em gavetas.

Desta forma, você não misturar as peças e sabe exatamente onde encontrar cada item. Usar adesivos com o que você encontra em cada gaveta ou prateleira também pode ajudar muito!

Cabides que não te deixam na mão

Sabe aquele cabide que nunca para uma peça pendurada? Isso é um sinal de que você precisa padronizar seus cabides, de preferência para aqueles que não deixam suas roupas caírem, como, por exemplo, os cabides revestidos de tecido.

Caso você opte por não trocar todos os seus cabides, coloque pequenos pedaços de fita dupla face nas extremidades para que eles segurem melhor as peças.

Use e abuse dos organizadores de armário

Os organizadores de ambiente podem ser os seus principais aliados na hora de manter aquela gaveta de meias ou roupas íntimas organizada. Invista em organizadores maleáveis e com cores que combinem com o seu guarda-roupa.

Você irá perceber que, além de proteger suas peças, organizar as suas roupas em cada compartimento pode ser extremamente satisfatório e te ajudar a encontrar tudo o que precisa com muito mais facilidade.

Como limpar o guarda-roupa

Assim como em qualquer outro móvel da sua casa, o seu guarda-roupa precisa ser limpo com frequência. Utilize sempre um produto dermatologicamente testado e neutro, que possa ser usado em suas peças, a fim de evitar qualquer tipo de irritação na pele ou manchar suas roupas.

Uma boa dica é misturar água filtrada, vinagre de álcool e amaciante em um borrifador, para limpar, perfumar e desinfetar o seu armário. Após aplicar esta mistura, deixe arejar por um tempo até que toda umidade tenha evaporado. Você também pode optar por usar uma água de cheiro específica para roupas.

Depois dessas dicas, você com toda certeza terá um guarda-roupa impecável e sempre muito bem organizado. Mas lembre-se, toda organização deve ser feita de maneira constante, visando sempre o seu bem-estar, otimização de tempo e itens. Organização é vida!