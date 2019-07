12 looks lindos e confortáveis para usar durante e após a gestação

A gravidez é um momento único na vida de uma mulher, mas aliar o conforto a um visual sofisticado pode ser uma desafio durante o período. Durante a gestação, o fator mais importante é ter uma roupa confortável para usar no dia a dia. Mas também é possível aliar tudo isso a um estilo cool.

Algumas peças são coringas e podem até continuar sendo úteis mesmo depois da gestação. Confira a dica de looks para usar durante e após a gestação. Confira:

Vestido longos

Confortáveis e despojados, os vestidos longos são os melhores aliados para a gestação. Para quem quer valorizar a barriga, a dica é usar os modelos mais justos. Mas os larguinhos também ficam super charmosos e estilosos.

Vestido curto

Por conta do tamanho da barriga, os vestidos curtos costumam ficar ainda menores, mas mesmo assim eles são uma opção interessante. Para quem está em busca de uma look mais sensual, para valorizar as curvas, este é o ideal.

Legging e blusa

Durante o inverno sempre é bom ter uma legging e uma blusinha mais quentinha no armário. Aposte nestas calças elásticas pois elas são bem mais confortáveis que as jeans e elas se adequam melhor às curvas. Para dar um up no visual, capriche na escolha da blusa para sair do mood básico.

Macacão especial

Outro look muito comum para as mamães é o macacão de grávida. O que ele difere do modelo tradicional é pelo fato de ser mais larguinho e ter um zíper até a altura do umbigo. Ele pode ser usado depois que o bebê nascer, já que é mais fácil para a hora da amamentação.

Calça pantalona

Uma alternativa para as calças mais justinhas é a calça pantalona. Ela permite que as pernas fiquem totalmente livres e que a mulher possa andar com mais conforto. Por ser um peça mais larga, a pantalona é melhor combinada com blusas mais justas.

