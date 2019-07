8 tendências de colar que vão deixar seu visual sofisticado

Sabe aquela sensação de que o seu visual não está completo? Então, os principais responsáveis por complementar o look são os acessórios, entre eles o indispensável colar.

Não importa se você está usando um decote ou até mesmo uma gola mais fechada, sempre há espaço para adicionar um belo acessório no pescoço. Tudo o que você precisar fazer é combinar ele da melhor forma com o que escolheu vestir.

Um acessório que voltou com tudo durante o inverno são os com formato de búzios. Por isso, colares com aplicações destes itens são grandes apostas. Além disso, um modelo que também está em alta são os chokers, mas agora eles estão disponíveis em versões mais delicadas e com aplicações em pedraria.

Colares delicados com pedras são algo que nunca sai de moda e que é muito fácil de combinar com qualquer roupa. Eles são uma espécie de peça-chave dentro do guarda-roupa. Mas se você quer arriscar algo totalmente novo, a dica são os colares feitos de linha e que tem uma cara mais rústica. Como eles têm uma aparência um pouco mais pesada, a dia é usar com um visual todo monocromático em uma tonalidade suave.

Quer encontrar o colar perfeito para você? Confira a seleção de 8 colares que são tendência e deixam qualquer look mais estiloso:

1. Colar Longo Buzios, Amaro, R$ 49,90*

2. Colar Elos Resina, Amaro, R$ 59,90*

3. Colar Choker Coração Romântico, Pandora, R$ 559*

4. Colar Life Gotas Rosé, Vivara, R$ 990*

5. Colar C51, Ateliê Nó, R$ 110*

6. Colar Only Branco Banho de Ródio, Swarovski, R$ 429*

7. Colar Curto em Camadas com Pingentes Transpassados, Renner, R$ 55,90*

8. Colar C35, Ateliê Nó, R$ 130*

*Preços consultados em julho de 2019. Sujeitos a alteração.

