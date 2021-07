É do Brasil! Inspire-se nos looks das brasileiras no Festival de Cannes

Estávamos muito bem representadas no Festival de Cannes deste ano. As brasileiras deram um show de estilo e irreverência. O evento francês, que começou no dia 6 e terminou neste sábado (17), contou com personalidades da TV, das passarelas e claro, do cinema.

Após o hiato de 1 ano, o festival voltou com toda elegância e criatividade no tapete vermelho. Cada convidado com um figurino exuberante como de costume. De Bella Hadid, com seu vestido preto de alta costura, à Carla Bruni de brilho da cabeça aos pés. Mas foram as brasileiras que esbanjaram carisma e mostraram que de tapete vermelho a gente também entende.

Atrizes, modelos e influenciadoras arrasaram não só no talento, mas também no quesito “look de Festival”. Dos acessórios aos penteados, da maquiagem ao caimento. Cada uma com o próprio estilo, personalidade, referência. Looks com detalhes que faziam a diferença e brilharam na premiação.

Izabel Goulart investiu no vestido branco vazado na cintura, a top optou pelo equilíbrio entre a ousadia e a classe de sempre. Já Camila Coelho também investiu na mesma cor e aderiu ao coque alto para dar mais glamour ao look, que foi assinado pelo estilista Nicolas Jebran.

Mariana Ximenez foi com brilho nos olhos e no visual. Atriz escreveu em suas redes sociais que estava realizando um sonho ao representar o cinema brasileiro em Cannes. Mariana atravessou o tapete vermelho com um vestido de manga comprida e ombros de fora.

Continua após a publicidade

A modelo catarinense Luma Grothe foi outra brasileira que apostou no brilho para o festival. Luma colocou a criatividade para jogo e chamou atenção dos fotógrafos com o modelo escolhido, uma calça com cauda.

Marina Ruy Barbosa usou um look preto e o penteado tendência da vez, o cabelo repartido com coque baixo. Já Bruna Linzmeyer apostou em um look florido e estampado da Gucci combinando com o batom vermelho.

Diante de tantas personalidades que já passaram ao longo das 74 edições do festival, ter atrizes brasileiras nos representando é um marco. A elegância, carisma, talento e inspiração da mulher brasileira encanta. Cada uma com o seu look e suas grifes preferidas, mas todas com o brilho no olhar em representar tão bem o Brasil no maior festival de cinema.