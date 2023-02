O Carnaval vai chegando ao fim (já que, na prática, ainda temos muitos blocos do pós para fazer a alegria dos foliões), e ficam na memória os bons momentos e, claro, as fantasias divertidas e o brilho que usamos nesta verdadeira maratona de festas! E entre as celebridades, é claro, não faltaram produções criativas e de encher os olhos. Seja para te inspirar para o que ainda resta de folia ou para o próximo ano – ou mesmo apenas matar a curiosidade – reunimos aqui os melhores looks das famosas no Carnaval 2023.

Looks de Carnaval das famosas

Anitta

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

O Carnaval de Anitta ainda está longe de acabar! Para subir no trio neste sábado (25), ela se inspirou em Carmen Miranda, com um vestido preto e roxo com babados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

Para a folia de Salvador, a cantora apostou em um look de guerreira, com uma veste parecida com uma armadura. Poderosa!

Sabrina Sato

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Sabrina Sato foi outra que serviu looks impecáveis, como este de cowgirl no melhor estilo pin-up!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Já para o tradicional baile no Copacabana Palace, a apresentadora incorporou uma boneca inspirada na Barbie – mostrando que o barbiecore veio mesmo para ficar.

Paolla Oliveira

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Fora da avenida, Paolla Oliveira exibiu looks divertidos e até bastante possíveis – como esse com animal print!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Outra produção que amamos foi a de top de crochê com pedrarias e miçangas, combinado com a saia de metal.

Bruna Marquezine

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine (@brunamarquezine)

Bruna Marquezine usou um look de bananas cheio de brilho, mostrando que as frutas ainda têm espaço nas fantasias de Carnaval.

Pabllo Vittar

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pabllo Vittar (@pabllovittar)

Pabllo entregou tudo neste Carnaval, com fantasias de desenhos animados! Ela incorporou a Sakura, do anime Sakura Card Captors, Woody, de Toy Story, Naruto, a Vampira, de X-Men, e até a boneca M3gan.

Luísa Sonza

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

Outra famosa que incorporou personagens para o bloco de Pabllo Vittar foi Luísa Sonza. O nosso favorito? Ele, de As Meninas Superpoderosas.

Ludmilla

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

Em Minas Gerais, Ludmilla apostou em uma fantasia de Hera Venenosa, a famosa vilã de Batman.

Deborah Secco

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

A atriz Deborah Secco fez a sua versão do gato Cheshire, de Alice no País das Maravilhas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Em uma fantasia mais elaborada, a atriz se vestiu de Bobo da Corte, com um look cheio de pedrarias e brilho.

Ivete Sangalo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Para a Pipoca da Ivete, a cantora brilhou em uma fantasia de vaqueira vermelha, toda em pedraria.

E então, qual foi a sua favorita?