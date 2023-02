Carnaval: 6 inspirações para estilizar os cabelos

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

O Carnaval é uma festa com características bem marcantes, desde a decoração, tipo de música e, claro, até o visual dos foliões. Nesta data não pode faltar brilho, cor e muita criatividade. Este é um momento para ousar. Se você vai festejar, mas não sabe o que fazer nos cabelos, confira essas inspirações de penteados que separei para te ajudar.

Para quem não abre mão de um visual estiloso, mas que também seja prático de fazer e que dure muito, o rabo de cavalo alto é uma excelente aposta. Para roubar o look da apresentadora Sabrina Sato, faça uma escova lisa (ou use o seu cabelo natural). Puxe todo o comprimento para o topo, prenda em um rabo de cavalo alto e use uma mecha do comprimento para esconder o elástico. Você pode usar ainda gel no topo para esconder o frizz e spray fixador no comprimento. Se preferir, pode usar uma extensão de cabelo para deixar o penteado alongado.

Essa é uma alternativa para quem quer acrescentar um charme extra ao penteado, como fez a cantora Iza. Já que esse estilo é uma variação do rabo de cavalo, pois o passo a passo é o mesmo, porém é necessário trançar o comprimento. Prenda um elástico de silicone e, se quiser, aplique um spray de brilho.

Maria-Chiquinha

Se você prefere usar as madeixas soltas, mas ainda assim não quer que os fios fiquem em contato com o rosto, que tal uma fazer duas marias-chiquinhas, como optou a atriz Viviane Araújo? Para apostar no estilo, faça uma escova lisa, divida o topo ao meio e junte uma parte dos fios do topo e das laterais. Prenda com um elástico. Para finalizar, aplique um spray de brilho e modele o baby hair usando uma escovinha e gel.

Cachos definidos

Para as cacheadas e crespas, que também preferem usar a picumã solta, como a atriz Erika Januza, vale a pena apostar no combo: creme ativador de cachos + dedoliss. Com os cabelos limpos e úmidos, aplique um creme com ação ativadora de cachos em mechas finas e, depois, com o dedo indicador, modele os fios. Atenção, nada de ficar passando a mão nas madeixas, pois assim elas perdem a definição e ficam cheias de frizz.

Coque

Eu sempre falo do coque, pois além de ser um clássico atemporal, ele funciona bem para todo tipo de cabelo e ocasiões. Então, se você prefere dar destaque aos acessórios e a make, como a atriz Paolla Oliveira, vai de coque. O passo a passo é simples: aplique um CC Cream em todo o comprimento e um pouco de gel na raiz e, em seguida, faça um rabo de cavalo alto, enrole e prenda o comprimento com grampos, formando um coque. Finalize com spray fixador.

Acessórios

Eles também são uma excelente pedida, tanto para adicionar um charme aos penteados, quanto para quem prefere usar os fios soltos, com uma finalização simples, como fez a cantora Anitta. Nesse caso, basta modelar os cabelos como preferir e se jogar nos lenços, presilhas, tiaras e afins.

Nesse vídeo trago dicas de como tratar e evitar que as madeixas fiquem oleosas durante as festas de Carnaval: