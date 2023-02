DIY: como criar looks de Carnaval com o que você já tem

Looks lindos são uma das grandes preocupações dos foliões – afinal, quem não gosta de aproveitar os bloquinhos e festas para mostrar criatividade? E se você não está com um grande orçamento, pode ficar tranquila: é possível apostar no DIY e criar looks de Carnaval com peças que você já tem! A consultora Aline Calamita dá as dicas.

Sutiã customizado para o Carnaval

No Carnaval pré-pandemia, a profissional aproveitou um sutiã antigo e colou fitas nele, com material específico para tecido. Para adicionar mais informação, basta aplicar outros elementos, como a concha.

Saia pareô com lenço

Quem não ama transformar um simples lenço em uma bela saia pareô? “Fica puro charme, principalmente se o modelo tiver informações de estampa, textura e cor”, comenta Aline. Basicamente, só é preciso dar um nó nas pontas depois de enrolá-lo no seu corpo.

Saia macramê

A cara do Carnaval! É assim que você vai se sentir quando colocar essa saia, que pode ser feita com aquela peça antiga do seu guarda-roupa e a colagem das fitas em locais espaçados.

Ombreiras de fitas

“As ombreiras de fitas combinam com body colorido, meia arrastão ou hot pants”. Pegue quatro chicotes metálicos, e, em um EVA colorido, copie duas vezes o molde do papel que os mantém presos, depois corte-os. Recorte quatro velcros de 1,5 cm cada, cole dois deles em cada EVA. Por fim, junte dois chicotes, coloque o EVA entre eles e prenda em uma regata ou top.

Acessórios

Não são terceiras peças, mas definitivamente vão te ajudar: ”Meias arrastão são peças icônicas para o Carnaval.” Além delas, body chains que sobrepõem os croppeds são ótimas. “Arquinhos customizados, pochetes metalizadas, brincos e cílios com detalhes são ótimas indicações para o Carnaval”, lembra.

Use o que faz parte do seu dia a dia

Aproveitar os adereços que um dia já usamos é uma maneira de variar as composições sem precisar comprar nada novo. A consultora conta que já se vestiu de lutadora, o que foi facilitado por ela ter itens guardados da época em que praticava boxe.

Nos pés

No Carnaval, o conforto está, antes de tudo, relacionado aos pés. “Priorize sapatos agradáveis, que não fiquem apertados. O tênis é uma ótima opção, principalmente quando você usa junto a meia lurex e paetê.