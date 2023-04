Transparência em alta: 6 looks para te inspirar a usar!

Você deve ter notado o aumento de roupas transparentes ou com detalhes que deixam pouco para a imaginação. Seja nas lojas de fast fashion ou nas coleções de alta-costura. Inclusive, esse movimento tem aparecido com mais frequência nos tapetes vermelhos, parte do revival dos anos 1990, associado ao Jean Paul Gaultier, que levou essa tendência às passarelas na época.

A modelo e atriz Hunter Schafer (Euphoria) usou recentemente um vestido personalizado da Prada, inspirado na coleção primavera/verão 1997 da grife. Para essa coleção, Miuccia trouxe um visual mais etéreo, deixando de lado modelagens rígidas. A peça completamente transparente ficou perfeita para o estilo da estrela.

Essa tendência antecede os anos noventa: obras de arte do século XVIII já mostraram figuras femininas vestindo tecidos com transparência. Ao longo dos anos isso se reforçou através de roupas aclamadas, com Marilyn Monroe, Jane Birkin, Cher, Jennifer Lopez, Rihanna e outros ícones emplacando peças memoráveis.

Também é possível usar a transparência de formas mais discreta e casual – com rendas, tules e tricôs. A seguir, veja seis looks para se inspirar:

A transparência chiquérrima

Pode acontecer de não associarmos looks com transparência à produções chiques e polidas. Mas não se engane: há formas de aderir à essa tendência com muita elegância, aproveitando tecidos como o musseline e o chiffon, que trazem essa pegada.

Peças de crochê e tricô

Continua após a publicidade

Trabalhar com camadas é uma boa forma de usar tecidos transparentes, como no caso de peças de tricô ou crochê, que criam uma composição. Vestidos, saias, macacões ou blusas são ótimas para começar a investir.

Sobreposição com muita transparência

Uma única peça transparente é a proposta ideal para mergulhar nesse movimento. Você também pode abusar das camadas e sobreposições para compor um look despojado.

Abuse dos detalhes

Não quer um look inteiro transparente? Sem problemas, podemos nos inspirar nos detalhes, como mangas bufantes, bolsos e golas de tule. Uma saia ou calça transparente com uma peça oversized também ajudam a entrar na trend.