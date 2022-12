9 maneiras de usar o body em looks do dia a dia

Entra verão, sai verão, o body segue firme e forte na moda! Sexy e versátil, ele vai da praia ao street style com aquele toque de ousadia que é típico da estação. Quer apostar, mas não sabe como combinar, ou acha que a peça é exclusividade das produções noturnas? Calma, que existem soluções! Abaixo, você encontra 9 inspirações para usar o body nos looks do dia a dia.

Os bodys com recortes mais ousados são tendência, e vão muito bem com a saia midi! A combinação – principalmente quando utilizada com saltos clássicos, como o scarpin – ajuda a tirar a peça do sexy e deixá-la mais elegante.

Body no look monocromático

Que tal dar uma cara de macacão ao seu look com body? Aqui, a versão cavada utilizada com a calça de cintura alta criou a ilusão de peça única, mas com um recorte moderno e sofisticado.

Body com alfaiataria

Outra boa pedida para um look moderno e elegante é apostar no middlewear! O body de renda – principalmente quando pensado para aparecer no look – cria um contraponto com a formalidade da alfaiataria. Bonito, e fresquinho o bastatante para os dias quentes de verão!

O body de fibra sintética – mais brilhante e parecido com o material de maiôs e biquínis – pode até ser mais casual, mas também funciona bem com a alfaiataria e pode ter seu status elevado se você apostar na composição certa. No look acima, por exemplo, o modelo preto ocupou o lugar da regata na produção com pantacourt e blazer – uma opção fácil de usar em qualquer ocasião.

Outra opção elegante e perfeita para aquele evento noturno um pouco mais formal é o body mais soltinho e com fios metalizados. Para manter a elegância, vale compor com calça de alfaiataria ou saia lápis de cintura alta, e um blazer com bom corte. Nos pés, vá de scarpin – um clássico!

Body com jeans

Quer uma produção mais casual e divertida? Vale combinar o body estampado com calça jeans e salto colorido, uma boa aposta para o verão 2023.

Body com saia transparente

Body com saia transparente Agora, se a ideia é ousar e ter um visual mais divertido, vale a combinação de body estampado com saia transparente, como na imagem acima! Em alta na estação, a saia midi ou longa de crochê é uma ótima pedida.

Body com moletom? Também pode!

Body e calça de moletom têm linguagens totalmente opostas – e é exatamente por isso que eles funcionam bem para quem gosta de uma vibe mais criativa e descolada. Aposte sem medo.

Body com shorts e quimono

E, para finalizar, aquela produção casual que é praticamente um clássico do verão: o body com quimono e shorts jeans. A sandália de salto com franjas deu um charme extra, e o look ficou perfeito para um final de tarde pela orla.

E então, pronta para tirar o seu do armário?