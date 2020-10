Agora indispensáveis, as máscaras chegaram aos casamentos

As tradicionais peças dos trajes de casamento, como as tiaras, véus e gravatas, são cuidadosamente escolhidos pelos noivos e noivas. Mas no contexto pandêmico que vivemos atualmente, um novo acessório compõe o look: as máscaras de proteção.

Agora indispensáveis, algumas máscaras estão sendo feitas por designers e artistas, especialmente para casais, acompanhantes e convidados de um casamento.

“No início, as máscaras eram consideradas um dispositivo puramente médico, mas à medida em que evoluíram para o nosso novo normal, recebemos uma quantidade avassaladora de mensagens solicitando que pudéssemos criá-las”, disse Hermione de Paula, designer de noivas com sede em Londres, em entrevista ao New York Times. “Achamos muito importante ajudar nossas clientes a encontrar uma solução para ainda se sentirem bonitas em seu dia mais importante”.

Elas não devem ser apenas bonitas ou elegantes – precisam seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e ter, pelo menos, de duas a três camadas de tecido lavável e respirável.

Num caminho semelhante ao de Hermione de Paula, Andrea & Leo é uma empresa de Los Angeles, que faz trajes femininos para eventos como bailes de gala e casamentos. Com a chegada da pandemia causada pelo coronavírus, eles também começaram a confeccionar máscaras de alta costura.

No começo, a ação foi mal vista pelo público, por presumir que as noivas não iriam querer usar máscaras em um dia tão especial. Mas agora, noivas de todos os lugares já fizeram seus pedidos.

