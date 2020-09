Marcas de roupas veganas lançam peças sustentáveis a preço justo

A indústria da moda carrega muitos adjetivos, alguns pouco elogiosos. Ela é, por exemplo, uma das mais poluentes do mundo, emitindo de 8% a 10% dos gases-estufa, segundo um levantamento da Organização das Nações Unidas.

Diante do crescimento de movimentos questionando a forma como vivemos, comemos e nos vestimos num planeta em crise, o sistema fashion precisou agir. Seria utópico se disséssemos, contudo, que as grandes marcas fizeram essa virada. As ações ainda estão restritas aos menores fabricantes, mas a demanda mundial exigirá, aos poucos, uma revisão sob critérios de sustentabilidade e consciência.

Nesse sentido, um dos setores que mais cresce é o de moda vegana, que não utiliza nenhuma matéria-prima de origem animal, como lã, couro e seda. Também há maior valorização da fabricação artesanal, com mão de obra reduzida.

Claro que a produção tende a ser menor, mas as peças são atemporais. O aumento do número de marcas nos últimos anos vem tornando os preços mais acessíveis. A moda será, cada vez mais, expressão da nossa personalidade e de nossos valores.

King 55, R$ 328 King 55, R$ 458 Insecta Shoes, R$ 339 Conceito Ada, R$429 King 55, R$ 188 La Loba, R$ 309 Ahimsa, R$349

O que falta para termos mais mulheres eleitas na política