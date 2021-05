Kate Middleton surpreende com look idêntico ao de Lady Di

Kate Middleton está em uma pequena turnê pela Escócia junto com seu marido, o príncipe William. A viagem, que faz parte do trabalho de ajuda humanitária do casal, já está preenchida com diversos compromissos, que vão desde a ida a algumas instituições sociais até uma visita à íntima e simbólica cidade universitária de St. Andrews, onde os duques se conheceram.

No primeiro dia de compromisso, os condes de Strathearn, como são chamados em solo escocês, visitaram a Turning Point Scotland, uma organização de caridade e assistência social em North Lanarkshire. Kate impressionou pela escolha do look, inspirado, sem dúvidas, em sua sogra, princesa Diana.

Optando pelo estilo “all-blue”, Kate combinou um blazer da Zara, adornado com botões dourados, com uma saia midi plissada da Hope.

Para incremental a composição, a duquesa também apostou em uma mini bolsa da marca Métier e scarpin de veludo, ambos no mesmo tom de marrom. Inclusive, esse o único elemento que difere da composição dos anos 90 de Lady Di, que investiu em um sapato também azul.

Kate já é conhecida por, em diversas ocasiões, homenagear e se inspirar na princesa Diana. Sempre elegante, as adaptações da duquesa de Cambridge mostram como Lady Di segue como um ícone de moda atemporal.