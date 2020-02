Juliana Paes e Rodrigo Lombardi desfilam o Verão 2010 na Fashion Rio

Juliana e Rodrigo durante o desfile da TNG

Foto: Carlos Zambotti/AgNews

A 15ª edição do Fashion Rio que acontece entre os dias 5 e 10 de junho no Píer Mauá, área do projeto de revitalização da cidade, contou na noite deste domingo com os globais Juliana Paes e Rodrigo Lombardi desfilando pela TNG modelos da coleção Verão 2009-2010 muito sorridentes e descontraídos.

Confira a Galeria de Fotos do desfile

A chegada de Rodrigo Lombardi foi tumultuada e ele precisou de um forte esquema de segurança para entrar no Píer. Três grandes armazéns, totalmente reformados, abrigam as salas de desfile e as áreas de patrocinadores, imprensa e convivência.

Segundo Paulo Borges, diretor criativo do evento e CEO da Luminosidade, organizadora do Fashion Rio, os armazéns são perfeitos para abrigar as salas de desfiles e tem uma vista linda da Baia de Guanabara.

Entre as grifes que desfilam na semana de moda estão: Maria Bonita Extra, Cavendish, Salinas, Mara Mac, TNG, Cantão, Coven, Lenny, Juliana Jabour e Redley.

