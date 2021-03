Inspire-se nestas famosas e copie os looks com vestido ciganinha

Enquanto o friozinho do outono não dá as caras por aqui, vestidos frescos seguem em alta. Confira alguns looks de famosas para você se inspirar e curtir os últimos dias de calor com estilo. Confira:

Camila Queiroz

Ela usa um vestido rosa, estampado com corações vermelhos, acompanhado com um colar dourado, óculos e brincos furta-cor. A atriz usou o vestido antes da pandemia em Paris.

Lupita Nyong’o

A atriz , que ganhou as telonas do cinema com os filmes Estrelas além do seu tempo e Pantera negra, amou a tendência do vestido ciganinha. Ela usou um branco com renda e finalizou o look com óculos escuro redondo.

Camila de Lucas

Outra pessoa que amou a tendência, foi a blogueira e atual BBB, Camila de Lucas ela combinou a peça com um brinco dourado.

Larissa Manoela

A atriz e cantora combina o vestido rosa de petit poá, com pulseiras variadas e brincos prateados.

Roube o look

Gostou das ideias, mas ainda não tem o vestido? Não se preocupe separamos alguns para você comprar e entrar na tendência. Confira:

1- Floral, R$99,95. Compre aqui.

2- Longo estampado, R$199,90. Compre aqui.

3- Vestido preto, R$49,99. Compre aqui.

4- Estampado com folhas, R$59,99. Compre aqui.

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na sexta-feira (26), e podem estar sujeitos a alterações.