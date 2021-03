Os detalhes do estonteante vestido de Nicole Kidman no Globo de Ouro

Todo ano artistas chamam atenção com as roupas que usam na premiação do Globo de Ouro. Dessa vez, quem roubou a cena foi Nicole Kidman, com o vestido e a sandália que apareceu na 78º edição da cerimônia que ocorreu online, por conta da pandemia da Covid-19. A roupa foi produzida pelo diretor artístico Nicolas Ghesquière e exigiu 425 horas de trabalho a mão, no ateliê da Louis Vuitton em Paris – de acordo com o The Hollywood Reporter.

Nicole concorreu como melhor atriz coadjuvante pelo papel em The Undoing da HBO, marcando a 15ª vez em que foi indicada ao Globo de Ouro.

Para acompanhar a premiação de sua casa em Sydney, Austrália, Kidman usou o vestido que tem decote frente única e foi feito sob medida pelo diretor artístico feminino da grife francesa de luxo. O vestido avental de lã candy, com detalhes em georgette de seda plissada na saia é finalizado com trança metálica. As sandálias de couro em tom de metal, com tiras também foram desenhadas por Ghesquière. Veja o look:

Kidman usou suas joias pessoais na noite da premiação. Os brincos de espada Cathy Waterman feitos de ouro reciclado de 22 quilates e diamantes de origem ética foram comprados pessoalmente, de acordo com a marca. Para finalizar o look, Kidman usou uma fita preta, como uma faixa na cabeça, amarrada com um laço na parte de trás da cabeça para emoldurar seu penteado ondulado.

O vestido levou 25 horas para ser desenhado e outras 425 para bordar o padrão de arame de lantejoulas, com contas. No total, o vestido avental é decorado com cerca de 8.000 contas e cristais, incluindo vidro dourado, três tamanhos de cristais e dois tamanhos de contas de vidro prateado.