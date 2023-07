Havaianas e Dendezeiro: diversidade com o mais puro DNA brasileiro

A criatividade por trás da grife baiana Dendezeiro, idealizada pelos designers Hisan Silva e Pedro Batalha, se juntam dessa vez com a famosa marca de sandálias Havaianas para uma collab com itens inéditos, a “Havaianas <3 Dendezeiro – Nossas cores“, que tem como objetivo celebrar a diversidade de cores e raízes do mais puro DNA brasileiro.

Esta parceria já é conhecida entre os antenados em moda nacional, quando em 2022, na estreia da grife em sua primeira semana de moda em São Paulo, Havaianas e Dendezeiros colaboraram juntos em um fashion film pra lá de especial.

Desta vez, eles retornam com uma sinergia ainda maior para lançar itens nunca vistos em ambas as marcas:

“A coleção Nossas Cores que desenvolvemos junto com Havaianas, vem de um longo estudo que a Dendezeiro vem realizando sobre pluralidade e diversidade de tons de pele e corpos. É uma collab que está dentro do nosso terceiro capítulo do projeto Cor de Pele e, concretizar isso junto com Havaianas, que é uma grande marca de referência quando falamos sobre identidade e cultura brasileira, amplifica a voz desse projeto e o potencializa em outra escala”, contam Hisan Silva e Pedro Batalha.

Confira a coleção completa:

As famosas sandálias ganham nesta coleção um novo formato, além da nova tecnologia de assinatura na lateral do solado com as logos de Dendezeiro e Havaianas. Estão disponíveis em duas cores, Bege Palha e Ferrugem, com tiras que possuem duas cores, mais a logo pop-up, deixando a peça muito mais moderna e única.

Acessórios como bonés e PINs também agregam a coleção, dando um toque descolado e customizado para o look.

A novidade desta vez são as peças de vestuário, que incluem calças, jardineiras e jaquetas, com uma pegada streetwear altamente confortável e versátil para o dia-a-dia.

A Calça Relevo Havaianas e Dendezeiro é uma peça de cintura alta, com uma modelagem que mistura o streetwear com alfaiataria, valorizando os mais variados formatos corporais, pois possui uma faixa de ajuste na cintura. Disponível em sarja marrom, do PP ao EGG pelo valor de R$400,00.

Já as T-shirts são feitas de tecido 100% algodão, com duas propostas de tons terrosos, Ferrugem e Bege Palha, trazendo leveza e a identidade da coleção em uma estampa exclusiva. Disponível também do PP ao EGG pelo valor de R$200,00 cada.

Outra peça marcante é a Jardineira, peça identitária da Dendezeiro, com ajustes na cintura, quadril e busto, dando um caimento altamente confortável e versátil para o dia a dia. Disponível na cor Bege palha, do PP ao EGG pelo valor de R$350,00.

Para mais informações e conferir a coleção “Havaianas <3 Dendezeiro – Nossas cores” acesse o site https://www.dendezeiro.com.br ou https://www.havaianas.com.br.