Jacquemus traz a feminilidade rebelde em desfile da nova coleção

A Jacquemus apresentou a coleção de primavera/verão 2024, intitulada Le Chouchou, na última segunda-feira (26), em Versalhes, na França. A passarela, ao ar livre, contava com uma longa distância para os modelos percorrerem, cerca de 400 metros. A primeira fileira foi, no mínimo inusitada, as convidados acompanharam tudo em barquinhos.

O desfile marca o retorna do estilista às raízes, as peças de Simon Porte Jacquemus contam com inspirações dos anos 1980, balletcore, aristocracia francesa do século XVIII e há também referências a Princesa Diana.

O designer trabalhou o storytelling através de uma cartela de cores bem definida, reinando o preto, branco e vermelho. Entre transparência e muita renda, com mangas bufantes que remetem à dança flamenca e um maximalismo chique. Le Chouchou é a linha prêt-à-porter da Jacquemus e vemos roupas versáteis, com toques clássicos da realeza e cortes contemporâneos.

O designer francês trouxe lingeries como outwear, muita renda, tule e transparência. Esses elementos aparecem em vestidos, hotpants, tops e mais, tudo explorando o balletcore e a corte francesa, especificamente Maria Antonieta. Até mesmo os sapatos das modelos foram inspirados em ballet.

Entre peças de poá e um colar icônico, Jacquemus usou Lady Di como referência, entre o volume das saias e das mangas. Kendall Jenner usou uma releitura da famosa chocker de pérolas com uma pedra azul, que Diana usou com seu Revenge Dress.

O interessante aqui é que a coleção usa figuras femininas como inspiração em seu âmbito mais rebelde, recorte pontual do estilista. As peças “aristocráticas” não trazem armações de saiote e nem espartilhos – mostrando a liberdade, ainda que sejam roupas que explorem o lado mais romântico e a feminilidade com certa delicadeza.