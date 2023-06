Marc Jacobs, Jean Paul Gaultier e mais collabs famosas da Melissa

A Melissa é uma marca brasileira criada nos anos 1970 pela Grendene, o primeiro modelo lançado foi a Aranha, lá em 1979. Desde então, a marca só cresceu, acumulando collabs e diferentes estilos, do moderno ao clássico.

Este ano, tivemos parcerias com as grifes Jean Paul Gaultier e a inédita com Marc Jacobs. Ao longo dos anos, a empresa nacional se uniu a grandes nomes da moda como Jacqueline Jacobson, Patrick Cox, Thierry Mugler e mais.

Partindo deste princípio, temos aqui outras das colaborações icônicas da Melissa. Vamos relembrar?

Melissa + Marc Jacobs

A mais nova colaboração da Melissa é com Marc Jacob, que chegou às lojas na semana passada. Os novos sapatos foram inspirados na mais recente coleção de prêt-à-porter da grife norte-americano.

Com uma pegada minimalista e futurista, os modelos são feitos de E.V.A Biobased, composto parcialmente derivado da cana-de-açúcar, com pelo menos 25% de conteúdo de origem vegetal, o que garante extrema leveza e conforto. Os produtos são um clog, um slider plataforma e um modelo sem salto – todos possuem quatro cores.

Melissa + Jean Paul Gaultier

A Melissa e a Jean Paul Gaultier se uniram pela primeira vez nos anos 1980 e, em 2023, celebram uma parceria de 40 anos. Para marcar a data, as duas empresas se juntaram novamente para lançar uma nova collab composta por dois modelos inéditos, que chega às lojas em maio.

Ao longo dos anos, as marcas colaboraram quatro vezes, em 1983, 1986, 2010 e 2011. São sete sapatos que compõem a história da colaboração entre Melissa e Jean Paul Gaultier, entre botas e sandálias.

A mais recente conta a Melissa Punk Love Pump + Jean Paul Gaultier e a Melissa Punk Love, os produtos que trazem referências da década de 1980, uma estética punk e romântica. As duas sandálias têm quatro opções de cor: preto, rosa, branco e lilás. A collab juntou o lado divertido da Melissa com a estética cyberpunk de Jean Paul Gaultier.

Melissa + Vivienne Westwood

A eterna Vivienne Westwood fez diversas collabs com a Melissa, unindo o lado punk da estilista, que era conhecia como a “rainha do punk”. Westwood foi um fenômeno da moda e dentro da Melissa, rendendo modelos irreverentes e fashionistas desde 2008, entre tênis, sapatilhas, plataformas, sliders e botas.

Destaques para as coleções Anglomania, releitura do calçado clássico da grife britânica, o rocking horse ballerina e a animal toe, que imitava as patas de um felino nos calçados.

Melissa + Jeremy Scott

Em 2015, Jeremy Scott fez um desfile no New York Fashion Week com os calçados todos de sua parceria com a Melissa. Na época, eram dois modelos: uma ankle boot e salto alto.

A paleta de cores e o designer eram bem modernos e ousados, Scott usou boias infláveis como referência. No ano seguinte, eles repetiram a fórmula de sucesso e lançaram mais modelos, com uma identidade semelhante.

Melissa + Collina Strada

Em 2022, a Melissa se juntou à Collina Strada, marca norte-americana voltada para sustentabilidade, visando a conscientização também de questões sociais.

Idealizada por Hillary Taymour, os sapatos foram feitos com materiais veganos e recicláveis. Os modelos traziam um design futurista em cores intensas: Melissa Puff Sandal + Collina Strada e a Melissa Possession + Collina Strada, em tons metalizadas.