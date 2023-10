6 makes icônicas de famosas para arrasar neste Halloween

Para quem ama uma produção artística e maquiagens super elaboradas, o Halloween é uma perfeita ocasião para deixar a imaginação rolar solta e entregar os melhores looks inspirados nos personagens que tanto amamos.

E para te ajudar a escolher a produção que irá compor a sua fantasia, selecionamos um compilado com 6 makes de famosas para te inspirar neste Halloween. Se prepare pois esta lista conta com os principais detalhes para você não perder nada e arrasar no look. Confira todas as inspirações a seguir:

Demi Lovato de It, A Coisa

A nossa fada do punk rock, Demi Lovato, se inspirou no icônico personagem de Stephen King, o palhaço It, para compor a sua fantasia de Halloween em outubro de 2019. A cantora, que sempre se diverte nas produções de Dia das Bruxas, aderiu ao medonho sorriso do palhaço que contorna quase todo o rosto, além de caprichar no contorno dos lábios, dando aquela impressão de preenchimento.

Continua após a publicidade

Claro, não poderia faltar o clássico rosto branco para deixar todos os detalhes ainda mais assustadores. Essa make com toda certeza é sucesso em qualquer festa de Halloween.

Winnie Harlow de A Pequena Sereia

Essa é definitivamente aquela make para quem não quer se arriscar com uma produção assustadora, mas sem deixar o espírito de Halloween para trás. A modelo canadense Winnie Harlow apostou em uma verdadeira produção de beleza após utilizar a fantasia da icônica princesa dos sete mares, Ariel de A Pequena Sereia.

Continua após a publicidade

Winnie deu destaque para os lábios e sobrancelhas, mantendo ambos na mesma tonalidade da peruca vermelha, característica da princesa. Para esta make, vale também apostar em uma preparação de pele ainda mais glamourosa, com muito iluminador e bastante blush rosado nas bochechas e têmporas. Uma verdadeira princesa!

Kylie Jenner de Elvira, a Rainha das Trevas

Que Kylie Jenner é uma das famosas mais criativas durante o Halloween, isso todo mundo já sabe. A dona da famosa marca de maquiagem Kylie Cosmetics, surpreendeu a todos após surgir fantasiada de Elvira, a Rainha das Trevas durante o Halloween do ano passado. O que mais chamou a atenção na fantasia da empresária foi justamente a sua maquiagem e semelhança com a personagem interpretada por Cassandra Peterson. Kylie deu ênfase para olhos, deixando eles super marcados e acompanhados por um delineado largo e intenso.

Continua após a publicidade

Na linha d’água inferior, ela apostou na técnica de aumentar o olhar utilizando um lápis branco. O toque final ficou por conta dos lábios, na cor vermelha e bastante intensa, deixando aquele ar de mistério e poder. Como sempre, Kylie se entregando muito em todas as suas fantasias!

Erika Hilton de Beleza Aterrorizante

Uma beleza de outro mundo! Erika Hilton mostrou a sua versatilidade e criatividade ao surgir completamente modificada durante um baile de fantasias em São Paulo, na última semana. A deputada federal apostou em uma make mais artística, produzida pela maquiadora Camila Anac, que utilizou próteses de látex para dar ainda mais destaque e ênfase nas extremidades do rosto de Hilton.

Continua após a publicidade

E não para por aí. O contorno marcado e intenso fez com que as sombras no rosto da deputada se tornassem ainda mais evidentes, deixando a atenção completa para o bocão vermelho e super alert trend, conhecido pelo nome de vampy lips. Uma verdadeira obra de arte!

Thelma Assis de Serpente

A médica e campeã do BBB 2020 Thelma Assis, já declarou o seu amor pelo Dia das Bruxas. Durante o Halloween do ano passado, a influencer surgiu caracterizada de nada mais nada menos do que uma serpente, com direito a escamas e tudo.

Continua após a publicidade

Para você que quer inovar e aprimorar suas técnicas de maquiagem artística, esta é uma ótima inspiração para realizar uma transformação pra lá de assustadora. Você pode utilizar uma meia-calça arrastão para imitar as escamas que poderão ser feitas com qualquer tipo de sombra e iluminador. Não se esqueça de caprichar no contorno, pois ele deixará o seu rosto com o formato desejado.

Xuxa Meneghel de Xou da Xuxa

Xuxa quebrou a internet após realizar uma releitura de seu próprio figurino utilizado em dos programas infantis mais assistidos na história da TV brasileira. Para a make, a apresentadora apostou em uma pele completamente matte, porém bem iluminada.

Já para os olhos, Xuxa aderiu a técnica de aplicar a sombra somente na parte inferior dos olhos, formando uma máscara que segue do inicío das sobrancelhas até o topo. E para os detalhes, aplicações de pedras por todo o rosto, que fazem da make um verdadeiro show de criatividade, aprimorando e trazendo glamour por toda produção.

Após essas dicas, aposto que você também ficou com vontade de produzir uma make para este Halloween. Pegue seus pincéis e sombras e se jogue nessa brincadeira também.