6 inspirações de nail art para o Halloween

Atualizado em 26 out 2023, 16h42 - Publicado em 27 out 2023, 08h27

Por Adriana Marruffo Atualizado em 26 out 2023, 16h42 - Publicado em 27 out 2023, 08h27

Hora dos sustos! A contagem regressiva para o Dia das Bruxas começou, e parece que nossa criatividade não para de fluir com cada vez mais ideias. Por isso, nada mais justo do que entrar no clima de terror durante a semana através dos pequenos detalhes como, por exemplo, nossas unhas! Para te inspirar, reunimos as melhores ideias de nail arts de Halloween.

Unha de Halloween glamorosa: sangue brilhante

Mostra a garra! Nada grita Halloween como um bom banho de sangue (falso, certo?!), não é mesmo? Escolha de duas a três unhas para passar uma base incolor e dar um up no clássico das unhas, a francesinha, incorporando o desenho de gotas de sangue escorrendo pela unha.

Para completar o visual, passe um esmalte vermelho do mesmo tom no restante das unhas – lembrando que para dar um toque ainda mais glamoroso, é interessante escolher um esmalte vermelho com partículas de brilho.

Quer inovar? Faça o passo a passo da esmaltação, mas finalize aplicando um pó metálico vermelho nas partes da unha que irão ter cor.

Continua após a publicidade

Unhas com as cores do Halloween

Não tem tempo para investir em uma nail art detalhada ou precisa de um close minimalista para o dia a dia? Você ainda pode entrar no clima da temporada se aproveitando das cores clássicas do Halloween – como laranja, roxo e preto.

Escolha duas cores de base para intercalar entre as unhas, podendo estilizar com uma unha metalizada ou brilhante. Para dar aquele toque fina, passe uma base branca e, por cima, faça formas orgânicas e onduladas, técnica em alta no mundo das unhas decoradas.

Sentiu falta de um desenho? Incorpore pequenos detalhes estrelados para brilhar na escuridão da Noite das Bruxas.

Continua após a publicidade

Nail art com abóboras e fantasmas

O Halloween pode ser fofo, né? Incorpore elementos que remontam à ocasião – como fantasmas, abóboras, doces ou pequenos morcegos – podendo produzi-los em todas as unhas ou selecionando uma quantidade específica e finalizando o restante com a clássica francesinha em um tom alaranjado.

Por fim, passe uma top coat para garantir uma nail art duradoura – e assustadoramente adorável!

Scream!

É inegável que Pânico é uma das séries de filmes mais icônicas no cenário do horror, além de continuar se reinventando até a atualidade, com novos personagens e assassinos, então que tal honrar a filmografia na nossa esmaltação?

Incorpore o desenho do clássico assassino americano, o Ghostface, e complemente o restante com uma francesinha simples ou com cores sólidas. Também adicione o elemento do telefone em que o assassino realiza suas ligações para fazer as ameaças.

Você ainda pode adicionar elementos – com um traçado fino – como teias de aranha ou gotas de sangue.

Nail art de teia de aranha

Chegou a hora da dona aranha, ou melhor dizendo, a criação dela! Passe uma cor de base preta em todas as unhas para trazer aquele ar clássico de mistério que a temporada pede.

Por fim, estilize a esmaltação com o desenho brilhante de uma teia de aranha no dedo anelar. Você garante um look elegante e, ao mesmo tempo, com a cara do Halloween.

Francesinha vampiresca

Na vibe de um romance vampiresco? Essas unhas te colocam no clima!

Continua após a publicidade

Passe uma base incolor e, em seguida, faça sua técnica preferida de francesinha com um esmalte branco. Finalize o look com desenhos delicados de pequenos morcegos.

Já escolheu sua favorita? Hora de doces ou travessuras.