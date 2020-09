Figurino de Anitta é um dos pontos altos do clipe de Me Gusta

Nesta Sexta-feira (18), Anitta deu mais um passo na divulgação de seu novo álbum internacional. Depois de lançar Tócame (música que dá nome ao disco), a artista traz ao público a faixa Me Gusta com participação especial de Cardi B e Myke Towers.

Dançante, a música mistura mistura funk, pagodão baiano, rap e pop. O clipe acaba de ser lançado, apesar de ter sido gravado em fevereiro, em Salvador. Nele estão retratados pontos turísticos da cidade, com destaque para o Pelourinho.

Além da diversidade presente no clipe – que conta com a participação de um grupo feminino de percussionistas, além da presença de mulheres trans, negras e gordas -, o que também chama a atenção nas imagens é o figurino. Ele é assinado por Janelle Renèe. “Ela veste celebridades do porte de Khloe Kardashian e já trabalhou anteriormente com Anitta, em Tócame e no Grammy Latino – criando a imagem de uma mulher forte e diva. As cores da Bahia e sua força foram retratadas com animal print, texturas, estampas e muita cor”, aponta Fabio Ishimoto, o editor de moda de CLAUDIA.

Para Fabio, Janelle vem fazendo um ótimo trabalho junto à cantora brasileira. “Acho as escolhas do figurino superacertadas, adequadas ao tipo físico da Anitta, a deixando forte e sexy e, ao mesmo tempo, permitindo a movimentação do corpo – tão necessária para um vídeo musical. Os looks do clipe mostram uma Anitta mais segura de suas decisões de moda, mais madura e consciente e que vem sofisticando o seu estilo”. Nosso editor de moda também chama a atenção para a importância do figurino de todo o elenco de apoio e cita o styling de Daniel Ueda. “Ele ajuda a construir a atmosfera fashion, colorida e empoderada do clipe”.

A seguir, Fabio Ishimoto fala um pouco sobre os looks usados por Anitta no clipe:

“O primeiro look, composto por body, cuissardes e mega chapéu é do designer norueguês Edda Gimnes. Foi concebido juntamente com a stylist, com a intenção de deixar a carioca forte, poderosa e muito sexy. Objetivo alcançado.”

“O vestido longo com as cores do arco-íris é uma criação do designer libanês Jean-Louis Sabaji. Ele é todo bordado com placas em formato de plumas 3D, cortadas a laser.”

“Look feito sob medida pelo designer americano Oscar Utierre, segundo orientações da stylist, e que foi customizado pela própria Anitta.”

“Blazer e calça do estilista americano Tom Ford, com animal print em cores ácidas. Acompanhado de óculos statement, propiciam o momento mais high fashion do vídeo.”