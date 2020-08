Em busca de fantasia e leveza, a moda resgata as candy colors

Um mundo de maravilhas, repleto de referências oníricas e desejos de uma realidade alheia a esta que vivemos. Pelas passarelas virtuais das últimas semanas de moda, desfilaram diversas coleções que propunham esse escape do concreto e prático. Ganharam destaque os looks volumosos, com tecidos frescos e vaporosos, em candy colors, ou tons pastel. A paleta oferece mais leveza e otimismo para enfrentar as adversidades.

Fáceis de combinar, as candy colors podem ser misturadas sem erro, mas também agradam em visuais monocromáticos, como o escolhido pela cantora Iza para uma premiação. Em Milão, a Moschino sugeriu experimentar o color blocking com os tons. A MSGM juntou babados às candy colors, mas elas nem sempre precisam estar associadas a looks românticos. Basta apostar em peças mais estruturadas para dar um toque contemporâneo.

1. Animale, no OQVestir, R$ 828,90 – Compre aqui!

2. Clemence, na Amaro, R$ 890

Continua após a publicidade

3. MSGN, na Farfetch, R$ 7 420 – Compre aqui!

4. Arezzo, R$ 179,90

5. Jack Vartanian, R$ 1 900

6. Via Marte, R$ 199,90

Continua após a publicidade

7. MSGN, na Farfetch, R$ 3 511 – Compre aqui!

8. Mixed, no Shop2gether, R$ 465,90 – Compre aqui!

O que falta para termos mais mulheres eleitas na política