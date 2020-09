Keeping Up With the Kardashians chega ao fim

Após 20 temporadas e 14 anos no ar, o reality show Keeping Up With the Kardashians chegará ao fim. A família Kardashian-Jenner, que protagoniza a produção, anunciou nesta terça-feira (8) que a última temporada será exibida até 2021.

“É com o coração pesado que dizemos adeus a ‘Keeping Up With the Kardashians’”, disse a famosa família em um comunicado conjunto, assinado por Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner e Scott Disick.

“Depois do que serão 14 anos, 20 temporadas, centenas de episódios e vários programas spin-off, decidimos em família encerrar essa jornada tão especial. Estamos muito gratos a todos vocês que nos observaram por todos esses anos – nos bons e nos maus momentos, na felicidade, nas lágrimas e nos muitos relacionamentos e filhos. Vamos sempre valorizar as memórias maravilhosas e as inúmeras pessoas que conhecemos ao longo do caminho. ”

Para a Variety, o canal E! divulgou um comunicado oficial falando da importância do programa “sem roteiro” para o sucesso da emissora. “E! tem sido o lar e a família estendida dos Kardashian-Jenners por 14 anos, apresentando a vida desta família fortalecedora (…) Juntamente com todos vocês, gostamos de acompanhar os momentos íntimos que a família tão corajosamente compartilhou, nos deixando entrar em seu cotidiano. Embora tenha sido um privilégio absoluto e sentiremos falta deles de todo o coração, respeitamos a decisão da família de viver suas vidas sem nossas câmeras”, agradeceu a rede.

KUWTK é um dos maiores investimentos da E!, que aposta em reprises incansáveis dos episódios do reality familiar e cheio de polêmicas. Em 2017, a emissora fechou um contrato com a família por um período de três anos, sendo que na época, a Variety chegou a divulgar que o valor da renovação chegaria pelo menos 100 milhões de dólares. Porém, a quantia também já foi especulada em torno de 150 milhões de dólares.