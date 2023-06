Feira de moda plus size acontece neste fim de semana em São Paulo

Neste fim de semana, acontece a 34ª edição da Pop Plus, feira de moda inclusiva para modelagens plus size, em São Paulo. Celebrando a sua décima edição, o evento vem desmistificando estereótipos e padrões do mercado fashion deste segmento, além de empoderar mulheres empreendedoras. Com uma programação diversificada para todas as idades e entrada gratuita, a feira reúne marcas independentes e, em sua maioria, lideradas por mulheres.

Segundo a fundadora, Flávia Durante, a ideia surgiu num momento em que a jornalista buscava conduzir um negócio próprio, e, junto com as amigas, criaram um bazar onde iriam reunir peças para corpos gordos. “Há 10 anos, não tinha o movimento que se tem hoje, a dificuldade era muito maior. Sou de Santos e sempre gostei de usar biquínis mais decotados. Apenas uma loja vendia peças com minhas medidas, então tive a ideia de começar a revender biquínis: a princípio, para amigas mais próximas, no intervalo do trabalho na redação. Depois, consegui reunir outras amigas que também vendiam peças plus size para criar um bazar, a fim de obter apenas uma renda extra”, conta Flávia.

A primeira edição contou com 9 expositores e um público médio de 120 pessoas, e com o passar das edições, esses números foram crescendo. Atualmente, a feira conta com uma média de 80 expositores e mais de 10 mil pessoas circulando nos dois dias de evento.

“Foi uma questão de acreditar no meu próprio trabalho. Nós, mulheres, não somos encorajadas a sermos empresárias de sucesso, portanto, aprendi a confiar em mim mesma e no meu negócio. Dessa forma, vi a Pop Plus ocupar espaços cada vez maiores, tornando-se referência no segmento varejista de moda plus size.”

Flávia também conta que a feira tem o intuito de não só democratizar a moda plus size, mas também empoderar microempreendedores deste ramo, que, em sua maioria, são mulheres: “O evento movimenta centenas de mulheres e empreendedoras que, por muito anos, se sentiam excluídas e não representadas no mundo da moda. Quando elas chegam no Pop Plus, se sentem acolhidas não só por encontrar peças que valorizem seus corpos, mas que trazem dignidade e confiança”, completa.

Este ano, o evento conta com bate-papos pertinentes, como por exemplo, o painel que será exibido no sábado, 24, “Lute pelo seus direitos” que irá debater e incentivar as denúncias em casos de gordofobia, com participações de advogadas e psicólogas especializadas na área.

Outra novidade é uma programação infantil durante a feira para mães que irão acompanhadas de seus filhos, que contará com apresentações de ballet e conteúdos circenses. No local, também é possível encontrar opções de comidas e bebidas em uma área de alimentação completa.

A feira Pop Plus acontece no Club Homs, Avenida Paulista, nº735 em São Paulo, nos dias 24 e 25 de junho, das 11h às 20h. Para mais informações sobre programação, marcas e formas de pagamento, acesse o site popplus.com.br.