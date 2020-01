Fãs dos Vilões da Disney vão pirar com a nova linha de roupas da FILA

Sim, a gente ama os heróis, heroínas, príncipes e princesas da Disney, mas temos de admitir que dentro dos nossos corações também existe um espacinho reservado para os vilões das histórias. E, se você também se identifica com o lado não tão bom assim da força e não perde oportunidade de garantir itens de moda/beleza e etc inspirados nesses personagens, temos boas notícias.

É que a FILA, marca italiana de peças esportivas, mirou no público que tem apreço por figuras icônicas como a Rainha de Copas, de “Alice no País das Maravilhas”, Cruella de Vil, de “101 Dálmatas” e Hares, de “Hércules”, e desenvolveu uma coleção em parceria com a Disney, em homenagem a cada um deles.

Pense em moletons, tops tipo cropped, camisetas clássicas e até um pack com três pares diferentes de meias, que trazem estampas, cores e elementos bem característicos de cada um dos “malvados”. A gente AMOU a jaquetinha Corta Vento com estampa de dálmata, e as t-shirts cheias de detalhes nas costas.

A linha, com preços que vão dos 16 aos 109 dólares, já está disponível para compra e é uma collab exclusiva para a rede de lojas físicas selecionadas e e-commerce da Urban Outfitters – que, a propósito, entrega no Brasil.

Vem ver todas as peças: