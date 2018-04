Exposição na SPFW resgata obras de Conrado Segreto

Um programa (gratuito) pra este domingão é visitar a exposição “POW! Explosão Criativa”, que a SPFW apresenta nesta edição. Na mostra, uma mistura de 32 artefatos do acervo de arte plumária da instituição dialoga com roupas, textos e ilustrações do estilista paulistano Conrado Segreto, ícone da moda brasileira entre meados dos anos 80 e 90. Além de uma série de imagens assinadas por profissionais de hoje, como Yasmine Sterea, Daniel Ueda e Mariana Maltoni.

Conrado teve uma carreira breve e marcante. Foi morto aos 32 anos, em 1992. Sua obra é tema do livro Conrado Segreto – Moda e Paixão (Editora Luste), lançado em 2012. Hoje, o estilista é tido como inspiração por um time de stylists e fotógrafos, que mostram atemporalidade em suas criações.

POW! Explosão Criativa

Onde: Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera

Quando: Até 26 de abril, para convidados da SPFW. Neste domingo (22), está aberta ao público, das 11h às 16h.

Quanto: Grátis