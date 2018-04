Anitta abre SPFW cantando MPB ao vivo

A cantora Anitta abriu o desfile da Água de Coco no primeiro dia da 45ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW). Ao som de sambas clássicos, como “O que é? O que é?”, de Gonzaguinha, ela conduziu a trilha sonora de todo o evento, que contou com Carol Trentini, Isabeli Fontana, entre outras modelos na passarela. Essa foi a primeira vez que Anitta desfilou na principal semana de moda da capital paulista.

A coleção, com foco na internacionalização da marca, foi batizada de Brasil com Z – e começa a ser vendida em Lisboa, na Casa Pau Brasil, já em maio. “Quero mostrar que o brasileiro também pode ser chique”, resume Renato Thomaz, diretor de marketing da marca.

A roupa de praia, expertise da Água de Coco, apareceu repaginada – e mais sóbria. Tem peças com babados estruturados, inspirados na Carmen Miranda, outras com aplicações do icônico personagem Zé Carioca. Os tons vibrantes deram lugar ao mostarda e verde musgo combinados aos clássicos branco e preto.

A SPFW acontece no pavilhão do parque ibirapuera, zona sul de São Paulo, até quinta-feira (26).