Elas por Elas: inspire-se no estilo das personagens de “Terra e Paixão”

As novelas são responsáveis por pautar tendências de moda e beleza no Brasil. Quem não se lembra do sucesso das pulseiras da Jade, personagem vivida por Giovanna Antonelli em O Clone? As novelas buscam refletir a moda contemporânea ou a estética da época em que são ambientadas.

Usando o exemplo atual de Terra e Paixão, temos três personagens diferentes que traduzem trends atuais e da região na qual a trama é ambientada (interior do Mato Grosso do Sul, na cidade fictícia de Nova Primavera). São roupas que conseguem casar com o estilo casual e urbano, podendo ser usadas no trabalho ou outros eventos.

A consultora de imagem e estilo Carla Domiciano, nos ajudou na missão de traduzir o estilo de Irene (Glória Pires), Graça (Agatha Moreira) e Aline (Bárbara Reis).

Irene

A Irene é manipuladora e misteriosa. O figurino monocromático e suave, em tons de azul, rosa bebê e amarelo, destaca-se e contrasta com seu papel em Terra e Paixão, que flerta com o vilanismo. As roupas, criadas pela figurinista Paula Carneiro, buscam criar um contraponto, transmitindo serenidade, enquanto destoam da região onde ela vive.

“A Irene é elegante, sempre sem conjuntos monocromáticos, pantalonas, tecidos fluidos, muitas joias”, define a consultora. Ela conta que esse tipo de estilo “funciona para pessoas que querem passar um ar de sofisticação, sem grande esforço, pois isso também está conectado com a essência de cada um”.

“Quando penso nessa personagem na vida real, vejo ela passando mais soberba do que elegância. É como se o fato dela usar cores mais suaves e tecidos fluídos desse uma passabilidade para qualquer tipo de comportamento”, completa Carla.

Graça

Agatha Moreira vive Graça, uma mulher sofisticada e alpinista social, dona de uma butique frequentada por todas as mulheres da cidade. O estilo dela parece ter influência em ditadoras de tendência, usando roupas que navegam entre o chique e o moderno, com toques de romantismo.

“Os signos do romantismo estão muito presentes na personagem, ela repete alguns padrões que assinam esse estilo de forma delicada e minimalista”, explica a consultora. São looks para pessoas que gostam de “conectar o seu vestir com ideais de sofisticação, de maneira leve e moderna”, completa.

“É um estilo que consegue estar no dia a dia de pessoas que têm interesse por moda e tendências, pois ela está muito conectada a isso”, conta Carla.

Aline

Interpretada por Barbara Reis, Aline é uma mulher corajosa que embarca em uma jornada para proteger seu legado e criar um futuro melhor para sua família. Após a morte de seu marido, ela se torna uma produtora agrícola. O estilo da personagem reflete a vida no campo, com calças jeans, botas e uma camisa xadrez.

A Aline é básica e facilmente transita por calça jeans, camisetas, regatas, cardigãs e tênis branco. Ela não usa maquiagem e nem acessórios. Até o momento, só apareceu mais produzida em um casamento.

Essa é uma possibilidade para pessoas que gostam de passar discrição. “Acho que nesse sentido, o estilo mais básico pode ser traduzido por pessoas que buscam uma outra imagem de si, sem grandes conexões com moda e entendem que o básico pode funcionar muito bem”, explica Carla.

Com qual dos estilos você mais se identifica? Lembrando que a novela Terra e Paixão é exibida na TV Globo, a partir das 21 horas.

