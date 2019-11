Alerta tendência! Como usar looks monocromáticos

Os looks monocromáticos chegaram para ficar! A combinação de peças da mesma cor é descolada, elegante e superfácil de reproduzir tanto com peças coloridas quanto com aquelas mais sóbrias e discretas. Segundo Leila Daher, CEO da Bis Wear, a tendência pode ser aderida sem que as mulheres tenham que comprar peças novas.

“Aqui o que importa é o conceito e informação de moda. Para compor, as peças não precisam ser estritamente da mesma cor e material, o que precisa ser seguido é uma mesma paleta de cores”, orienta.

E aí, quer aderir ao estilo monocromático? Então, confira essas 3 dicas que vão te ajudar a inserir a tendência no seu dia a dia.

Misture texturas

Para tornar o look monocromático mais interessante, você pode variar a textura e o tecido das peças, já que elas serão todas da mesma cor. Quanto mais material, melhor e mais sofisticado fica a composição. “Aqui vale de tudo, de tricô à peças de seda”, diz Leila.

Tom sobre tom

Se você ainda não está confortável ou não gosta de um look com peças da mesma tonalidade, o tom sobre tom pode ser uma boa opção. As cores similares, por exemplo, azul royal com azul marinho ou verde menta com verde militar, são uma forma menos intensa de aderir ao monocromático.

Ouse

O monocromático nos dá a possibilidade de ousar e brincar com cores fortes. “Amarelo, rosa, verde e outras tonalidades vibrantes são as que melhores traduzem a tendência por transmitem personalidade e ousadia”, explica a CEO da Bis Wear.

A equipe de CLAUDIA selecionou 7 looks monocromáticos de famosas para te inspirar!

