Dicas e inspirações para acertar no look de natal

A temperatura vai subindo, a música All I Want For Christmas da Mariah Carey volta ao topo das paradas e se faz presente em todos os stories do Instagram, já é tempo de tirar os galhos de árvore e enfeites daquela caixa guardada no quartinho da bagunça e montá-la novamente. O clima natalino é inevitável onde quer que estejamos e a imersão na “época mais linda do ano” também atinge os guarda-roupas femininos. Acertar na composição dos looks de Natal nunca foi tarefa fácil, portanto CLAUDIA reuniu as melhores dicas para não errar na ocasião.

Se sentir a vontade

De acordo com a consultora de imagem Ana Vaz, o primeiro fator a ser analisado na hora de escolher qualquer roupa para um evento é o conforto: “A primeira coisa para acertar no look de Natal é se sentir a vontade nesses eventos festivos, e cruzar isso com o contexto. Que tipo de celebração, local e horário que esse look será utilizado? Seja um almoço ou uma ceia, você deve usar roupas que fazem sentido para seu estilo pessoal, mas adaptar a ocasião.”

A Stylist também ressalta a importância de entender como os outros convidados celebram a festividade para se adequar ao dress code do ambiente.

Abuse das cores e tecidos festivos!

O Natal no Brasil é comemorado no verão, portanto as colorações em alta no varejo no momento são os tons vibrantes. O verde-lima e o pink são fáceis de ser encontrados e podem ser utilizados para fugir do comum.

Além disso, os laranjas e amarelos por serem cores acesas e bem humoradas, também podem ser desfrutados.

A escolha de bons tecidos deve ser valorizada em eventos formais. A dica é apostar em paetês e tecidos metalizados que trazem o ar festivo para a produção natalina.

Sem descartar é claro, o tafetá e o tule, que além de sofisticados são tecidos leves e perfeitos para dias de calor. O tule pode ser sobreposto à outras peças: principalmente com aplicações de pérolas e brilhos!

Vermelho e verde sem ficar caricato

Um dos maiores erros na escolha do look de Natal é utilizar essas duas cores de forma caricata: o vermelho e o verde podem ser colocados nas peças, mas com o cuidado de combiná-los da maneira correta a fim de criar um equilíbrio na quantidade de cada uma das cores. Muito de um e pouco de outro, analisando a composição e combinação dos tons para não banalizar a montagem. “Eu acho que a gente pode descaracterizar um pouco isso trazendo uma desproporção no uso da cor. Escolher um vestido vermelho com uma sandália vermelha, e unir com brincos verdes, dando apenas um toque nos acessórios“, aponta Ana. Outra dica é o uso do branco, prata ou dourado, novamente trazendo essas cores apenas nos apetrechos (brincos, colares, pulseiras, broches, etc.)

A união entre ‘comfy‘ e arrumado

Para quem vai passar em casa e não quer despojar, os tecidos planos, principalmente viscose e linho são indicados. Conjuntos compostos de calças e tops de linho, tricot e camisas de viscose são uma aposta e tanto.

E nos pés?

De acordo com a Ana, o sapato traz a informação do nível de informalidade do look, do casual ao formal, e ressalta que a prática de Hi-lo na mescla de roupas casuais com sapatos elegantes (e vice-versa), é muito bem-vinda. As sandálias elaboradas enobrecem o arranjo dos looks mais caseiros, assim como as rasteiras básicas levam simplicidade para as peças sofisticadas.

Aposte nos acessórios metalizados

Bolsas, clutches e cintos metalizados são tendência e podem ajudar na composição festiva da roupa. Sempre tomando cuidado com os exageros, uma composição com um acessório de metal pode deixar o estilo mais ousado e criativo. Um dos acessórios em alta que podem ser aplicados é o body chain: uma espécie de colar que pode ser utilizado em diversas partes do corpo, inclusive por cima das roupas.

Brincos, anéis, colares e pulseiras de pedraria

Brilhos e cristais são o toque final, e talvez o destaque de um look natalino: acessórios de pedraria trazem a elegância necessária em qualquer uma das escolhas de roupa.