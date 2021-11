SPFW: Veja os destaques dos últimos dias da semana de moda

O São Paulo Fashion Week terminou neste domingo, 21, de uma forma especial. O evento, que voltou a ser presencial, ocorreu no Parque Ibirapuera em sua maior parte e fez bonito na passarela. Marcas estreantes e outras já tradicionais passaram pela semana de moda na cidade e além disso, o público conseguiu acompanhar de perto o Projeto Sankofa que foi criado na edição passada.

Celebrando 30 anos de marca, a estilista Lenny Niemeyer teve seu desfile em Niterói, Rio de Janeiro e com direito a céu azul. A apresentação trazia cores, fluidez e muito olho gatinho no quesito beleza. A marca tem o lifestyle carioca como uma de suas características principais e nada mais justo do que desfilar diante do céu azul do Rio de Janeiro.

Outras marcas que fizeram acontecer no último sábado foram Angela Brito, Apartamento 03 e Isaac Silva, que levou o público à loucura. Muita cor e axé, a coleção de Isaac trouxe Salvador em forma de peças e acessórios. “Cores da Bahia” não só exaltava a cultura Afro como trazia inspirações vibrantes para dias solares. Ao som da musicalidade baiana e muita leveza, o desfile começou com o tom branco e foi colorindo ao longo da apresentação. Uma nova forma de vestir, desfilar e pensar. “A moda é transformação e isso já está acontecendo”, disse Isaac nos bastidores.

Continua após a publicidade

E por falar em cores, o Apartamento 03 também conseguiu arrancar aplausos e muita criatividade através das criações. As peças foram desenhadas a mão e antes do desfile, o estilista Luiz Claudio Silva estava encantado com todo o trabalho. “Eu sonhava com esse desfile, mas não imaginava essa realização”, completou. Cada look uma surpresa que envolvia plantas, estampas e tons como rosa e verde neon. A blogueira Camila de Lucas foi a estreia da noite e se emocionou ao final da apresentação. “Eu fiquei calma e ansiosa, mas no final do desfile eu comecei a chorar. Deu tudo certo!”, comemorou Camilla!

E já que estamos relembrando a semana de moda, porque não falarmos da coleção “Arquivo” de Angela Brito? Uma coleção que fala sobre fotografias de familiares nos levou longe com texturas e tons terrosos, azul e amarelo. Uma mistura de conceito com memória afetiva que deu muito certo na passarela física.