Estes são os destaques e as tendências de moda do 1º dia do SPFW

Esquece correria no backstage, fila pré-desfile, corredores caóticos e passarelas com modelos. A 25ª edição da Semana de Moda de São Paulo, pela primeira vez na sua história, é exclusivamente digital, formato usado em outros eventos do segmento a partir da pandemia.

Outra novidade desta temporada é em relação à diversidade étnica-racial dos modelos. Por meio de uma parceria com o coletivo Pretos na Moda, que desde junho vem denunciando casos de racismo no segmento, todas as marcas devem formar seus castings com, no mínimo, 50% de pessoas negras e/ou indígenas.

Até o dia 8 de novembro, as grifes apresentam suas coleções por meio de vídeos, divulgados em lives no canal oficial do YouTube e no site da SPFW. Hoje, primeiro dia de desfiles, o público já pôde acompanhar ao vivo a transmissão, que ainda teve entrevistas de Paulo Borges, idealizador do evento, com os estilistas do line-up.

Além da reinvenção no processo criativo e de produção das peças durante o isolamento, em que matérias-primas não estiveram à disposição como antes, os designers encararam o desafio de levar a emoção da passarela para o vídeo. Surpreendentes, os resultados foram pílulas intensas de poesia, dança e exuberância.

O editor de moda de CLAUDIA, Fabio Ishimoto, destaca abaixo as apresentações de 5 marcas do primeiro dia do evento.

Vitor Hugo Mattoss (@victorhugomattoss)

O desfile digital que marcou a entrada de Victor Hugo Mattos no line-up oficial da SPFW trouxe bordados manuais, bases de crochê, macramê e tricot. As cores bege e azul dominaram o cenário e o designer apostou em matérias primas naturais como conchas, madeiras e sementes, mescladas a porcelanas e cerâmicas, além de cristais e brilhos.

“Em uma apresentação em vídeo que poderia ser chamada de poesia visual, belas imagens da modelo Emilly Nunes (@emillynunes) mostraram looks com as características marcantes do estilista: trabalho manual e decorativismo. A técnica do upcycling foi explorada em crochês vintage com aplicações de contas e búzios, com um resultado precioso”, diz Fabio.

Irrita @irritaoficial

“Rita Comparato, ex Neon e veterana do evento, estreou sua nova marca com um fashion film que celebrou a dança e o movimento e exibiu uma bela coleção com estampas e cores inspiradas no Panamá. Apresentação otimista e vigorosa”, diz Fabio. Segundo Rita Comparato, seu desfile foi uma celebração da criatividade, a cultura e da moda autoral brasileira e quis lembrar que a roupa é uma “poderosa ferramenta de autoexpressão”.

Isabela Capeto (@isabelacapeto)

A estilista apostou em tecidos de algodão bio, sarjas tinturadas, jeans, cambraia de linho, voil linho e malha, estampas florais e bordados. “Em seu mais que bem vindo retorno ao SPFW, a estilista apresentou um filme cheio de energia, casting impecável de bailarinos e acima de tudo, roupas lindas, que remetem à essência do seu trabalho, com estampas felizes e aplicações manuais delicadas e preciosas”, diz Fabio.

ÀLG @alg.brand

“A marca (muito) jovem de Alexandre Herchcovitch e Fabio Souza tem estilo urbano e linguagem acessível e em formato de desfile tradicional exibiu uma coleção repleta de peças com silhueta oversized, jaquetas leves e bermudas ciclista. Destaque para os mochilas e chapéus de aba longa, altamente desejáveis”, diz Fabio.

Lenny Niemeyer @lennyniemeyer

Mistura de tecidos, texturas e corpos em meio a uma cartela de cores ácidas marcaram o desfile da marca carioca. “A apresentação mostrou mais uma coleção sofisticada, com estampas florais tecnológicas, assimetria nos decotes e volumes nas mangas de camisas, kimonos e maiôs. O casting com cinco modelos negras trouxe frescor às imagens, que exibiam o desabrochar de flores e uma trilha sonora delicada e emocionante”, diz Fabio.

