Célula Preta: coletivo de estilistas apresenta looks com identidade

A convite de CLAUDIA, o estilista Isaac Silva apresenta nas páginas a seguir o coletivo de moda Célula Preta. “Esse conjunto de potentes estilistas negros representa a verdadeira moda brasileira”, diz o baiano sobre o encontro de Diego Gama, Fabio Costa, Hisan Silva, Jal Vieira, Pedro Batalha e Weider Silveiro. Plurais, eles se reuniram para fortalecer a existência afro dentro e fora da Casa de Criadores, onde exibiram, neste mês, alguns dos looks que mostramos aqui.

Jal Vieira divide um look da sua última coleção, Ruptura, elaborada após uma crise criativa e emocional vivida pela estilista. As franjas da saia e do blazer, assim como o tom vermelho, representam a turbulência dos sentimentos.

O vestido de festa da NotEqual, marca de Fabio Costa. As cordas tornam a peça ajustável a cada corpo, valorizando as diversas formas, característica marcante do trabalho do estilista.

Pedro Batalha e Hisan Silva, da Dendezeiro, apresentam o macacão e bucket da marca soteropolitana, movida pelas particularidades do corpo negro e do clima do Nordeste.

Weider Silveiro mostra o conjunto de top e saia de paetês dourados, que ganha ar utilitário com os bolsos.

Diego Gama apresenta o vestido curto com aplicação digitais no tecido, dando efeito 3D e fazendo alusão ao estresse, tema da sua coleção F43.1. Os brincos são da Luxão e o piercing da Mazze.

Jal Vieira, Weider Silveiro e Diego Gama Modelo Maria Paulino (Elian Gallardo )/Beleza Carlaxane/Assistente de beleza Priscila Bispo • NotEqual Modelo Rafaela Rocha (Moyo Mgt)/Beleza Indianara Araújo/ Cabelo Ingrid Grazieli • Denzedeiro Modelo Lucas Monty/Beleza Lailane Dorea • Tratamento de imagens Leo Miguel

