O delineado invertido saiu das passarelas para as ruas; saiba fazer!

O “Reverse Cat Eye” ou delineado “gatinho” reverso foi aclamado nas passarelas e agora aparece pelas ruas do mundo todo. Bem marcado, o estilo de maquiagem com jeito de Cleópatra traz ao look um tom sexy e mais rebelde – e é a grande tendência do momento.

A make consiste num olho esfumado e puxado, bem ao estilo foxy eyes, podendo inclusive ultrapassar a parte interna do formato do olho. A maquiadora Camila Bazaga (@cabazanga), fã do estilo, ensina alguns truques para acertar na técnica.

“O nosso amado delineado faz parte da história da maquiagem desde a Cleópatra, uma mulher cobiçada pelo mundo inteiro e referência mundial para os apaixonados por maquiagem. O ponto principal do seu visual sempre foi o delineado. que é algo superfácil de fazer para algumas pessoas, já para outras pode ser um desafio”, conta.

“O delineado reverso vem para mostrar que pode ser fácil reproduzir esse tipo de make, sem grandes dificuldades”, explica a maquiadora.

A maquiadora ainda aponta alguns benefícios da tendência. “É ótima para quem tem pálpebras caídas, porque levanta o olhar. É uma tendência possível de usar no cotidiano, criando looks modernos, elegantes e coringas”, ressalta.

O passo a passo do Reverse Cat Eye

Camila ensina como fazer o delineado e já adianta que a criatividade pode estar aflorada.



1) Comece dando um efeito esfumado nas pálpebras superiores. “Gosto de usar um tom mais neutro, como o marrom. A pálpebra fica iluminada, garantindo destaque no delineado invertido”, conta Camila Bazaga.

2) Comece usando um lápis bem macio, rente aos cílios inferiores, passe por toda a base. Em seguida, com um pincel de precisão, esfume bem, puxando para o canto externo dos olhos. O objetivo é esfumar ao máximo, para que o efeito fique mais fluido.

3) Com esse mesmo pincel ou um chanfrado, que irá facilitar o processo, puxe o esfumado em direção do final da sobrancelha, como no delineado gatinho, mas na parte inferior dos olhos.

4) Aplique um pouco do lápis no final do canto externo dos cílios superiores, mas bem rente. Dessa forma, você irá ligar a parte de cima com o delineado invertido, dando um acabamento mais bonito.

5) A dica final da maquiadora é não se prender ao preto. “Cada cor irá se destacar mais em cada tom de pele e olho”, diz a profissional. Sendo assim, aposte também em delineados com cores fortes e divertidas, como rosa ou azul.