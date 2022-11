Moda colorida: a cartela de verão da Pantone para te inspirar

Verão pede cor! E quando o assunto é encontrar a paleta certa, a Pantone lidera absoluta. Para este ano, o instituto aposta em uma cartela que combina tons vibrantes com outros mais delicados, perfeitos para serem combinados entre si em looks cheios de estilo. Quer acertar em cheio na moda colorida da estação? Te apresentamos produções com o Fashion Color Report da marca, que marcou os desfiles da London Fashion Week.

De acordo com o relatório da Pantone, a paleta do verão 2023 busca alto astral, energias e vibrações dinâmicas, com cores que confortam e fortalecem a calma e o espaço – tudo a ver com o mood da temporada. Vamos conhecer?

Cherry Tomato

Definido como um vermelho tentador e que chama a atenção, a cor está ali entre o vermelho e o laranja – bem vibrante e chique. Vale apostar nos looks monocromáticos, como no da foto acima, na combinação com cores neutras ou, para quem não tem medo de ousar, com os azuis que compõe a cartela da estação.

Persimmon

Mais delicada, a cor é definida como um coral sedoso com um toque de cor de mel. Uma opção fácil de usar pela delicadeza e por harmonizar com todas as peles, e que é possível do escritório ao jantar ao ar livre.

Iced Mango

O laranja frutado com toque tropical é leve e alegre, mas mais lavado – o que facilita o uso no dia a dia. Acima, ele se converte no grande destaque do look, já que as demais peças são neutras. Também fica ótimo em um tom sobre tom com o Persimmon, com cores análogas como o vermelho, ou ainda com o lilás, cor complementar.

Blazing Yellow

O amarelo vibrante não pode faltar no verão! Dessa vez, a marca traz o Blazing Yellow, descrito como um raio de sol radiante e quente. Fica perfeito com azul ou roxo, ou em looks monocromáticos. Para usar no trabalho, vale apostar em blazer colorido com outras peças mais neutras, que criam o equilíbrio perfeito.

Titanite

O verde amarelado vivo e brilhante dominou as passarelas, mostrando que verão é mesmo tempo de looks acesos e divertidos.

Andean Toucan

Descrito como um verde exótico que sugere uma floresta em montanhas, esse verde é um pouco mais discreto que o Titanite, mas ainda assim aberto e solar. Uma opção para quem quer apostar na cor, mas não gosta de cartelas muito chamativas. Acima, vemos como ele harmoniza bem com o azul.

Airy Blue

O azul leve e evocativo de um céu sem nuvens – ao menos é o descreve a Pantone. Bem lavado e delicado, ele é bastante fácil de compor e usar em qualquer ocasião. Para um tom sobre tom elegante, aposte no uso com o Electric Blue Lemonade, que você conhece abaixo.

Electric Blue Lemonade

Azuis mais profundos, mas ainda assim brilhantes e nítidos, também terão espaço no verão. Eles caem muito bem em composições com o amarelo – para quem gosta de uma proposta mais ousada – ou no tom sobre tom.

Spring Crocus

Apontada como um roxo floral e alegre, a cor é perfeita para os dias quentes do verão – já que é viva, mas ao mesmo tempo bastante sofisticada.

Pink Cosmos

Rosinha leve, delicado e romântico? Também tem espaço! Essa é uma ótima opção para criar contraste e que vai bem com todas as outras cores apresentadas na cartela – pode misturar sem medo.

Oyster Mushroom

E, claro, nem só de cores quentes se faz uma paleta de verão. Para quem é fã do básico, o Oyster Mushroom, descrito pelo instituto como um cinza não presunçoso e com poder silencioso, não pode faltar. Elegante e discreto na medida certa.

Grayed Jade

Uma cor que não costuma aparecer nas cartelas de verão, o verde acinzentado surgiu como destaque, e fica perfeito para os dias quentes por conta de seu frescor.

Tender Peach

O pêssego delicado e sutil é bastante versátil, indo dos looks românticos aos modernos – especialmente quando combinado a outros alaranjados ou até rosas mais vibrantes. Para quem quer apostar em cores complementares sem tanto choque, vale fazer a dobradinha com o Airy Blue.

Mocha Mousse

O doce de leite castanho chocolate é uma ótima pedida para servir de base nos looks com outras cores da paleta de verão, já que é discreto e sofisticado.

Bluing

E, para fechar, a Pantone aposta em um azul escuro, mas ainda assim vivo e potente, que também cabe muito bem como base.