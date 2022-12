Magenta, lavanda, alaranjado: as cores que são tendência para 2023

Todos os anos, o mercado de arte, moda, decoração e design espera ansioso pelos anúncios de cores do ano. A mais esperada de todas as revelações, a Pantone acaba de divulgar seu novo tom de destaque: Viva Magenta é a cor de 2023.

Diferentemente de anos anteriores em que a marca apostou em tons mais sóbrios, neutros e até acinzentados, este ano a empresa aclamada por ditar tendências aposta num tom extremamente vibrante. “É um novo vermelho vívido, que se revela em pura alegria, encorajando a experimentação e a auto-expressão, sem restrições”, diz o comunicado liberado pela Pantone na quinta-feira (1).

Em contrapartida, outras empresas que lideram pesquisas voltadas para tendências em diferentes setores se direcionam para o lado da sobriedade. “Enxergamos uma mudança de tons mais vibrantes para uma busca maior por cores neutras e naturais. Este ano, nossas cores refletem cuidadosamente os tons que encontramos na natureza: do cinza, presente nos cogumelos, aos marrons, madeirados e rosas florais”, ressalta Juliana Zaponi, Gerente de Comunicação e Cores da AkzoNobel América Latina.

Já a WGSN, famoso nome de previsão de tendências, aposta num tom moderno de lavanda para 2023. A empresa acredita que as pessoas estarão voltadas para o autocuidado, e que esse tom reflete essa atenção às práticas de bem-estar. “O aspecto sinestésico desta cor a torna ideal para rituais de autocuidado, práticas terapêuticas e produtos de bem-estar. Esse tom de roxo também será essencial para eletrônicos, bem-estar digital, iluminação voltada para a qualidade de vida e artigos para a casa”, diz o anúncio feito pela empresa.

Confira as principais tendências de cores para 2023:

Pantone: Viva Magenta

A tão esperada Cor do Ano da Pantone é Viva Magenta 18-1750: um tom vibrante, que emana energia e vigor. Segundo a marca, o tom foi escolhido por refletir um sentimento de poder e empoderamento. “É um novo vermelho vívido, que se revela em pura alegria, encorajando a experimentação e a auto-expressão, sem restrições. É uma cor audaciosa, cheia de humor e inclusiva para todos”, define a empresa no comunicado oficial do lançamento de sua cor para 2023.

“Nesta era da tecnologia, procuramos inspirar-nos na natureza e no que é real. A Viva Magenta descende da família dos vermelhos e é inspirado no vermelho da cochonilha, um dos corantes mais preciosos pertencentes à família dos corantes naturais, bem como um dos mais fortes e brilhantes que o mundo já conheceu”, explica Leatrice Eiseman, diretora executiva da Pantone Color Institute.

No ano passado, a marca elegeu como destaque a cor Very Peri, um tom de violeta alegre e caloroso que, segundo a marca, vinha para estimular a criatividade e a inventividade em tempos de transformação.

WGSN: Digital Lavender

O Digital Lavender, um tom suave de roxo, foi definido como a cor do ano de 2013 em uma pesquisa feita em colaboração pelo sistema de guia de cores Coloro e pela WGSN, plataforma de previsão de tendências.

Para a WGSN, o roxo retorna como uma cor-chave para 2023, representando bem-estar e escapismo. Segundo a empresa, a cor se conecta com o foco no bem-estar, oferecendo uma sensação de estabilidade e equilíbrio. “Pesquisas indicam que cores com menores comprimentos de onda, como o Digital Lavender, evocam calma e serenidade. Já inserida na cultura digital, essa cor deverá permitir a convergência entre os mundos físico e virtual”, informa a marca.

Outro motivo pela escolha do tom de lavanda, segundo a pesquisa da empresa, é que o Digital Lavender é uma cor gênero-inclusiva já estabelecida no mercado jovem e espera-se que isso se amplie para todas as categorias de moda em 2023.

Suvinil: Calcita Alaranjada

Uma coloração cheia de vivacidade foi a escolha da Suvinil para sua cor de 2023. De nome amigável, a Calcita Alaranjada foi inspirada no mineral homônimo. Trata-se de um laranja terroso e energético, que traz o conforto característico dos tons terrosos. Depois de Eclipse, a cor de 2022, um verde cítrico e amarelado que simbolizou a fusão entre universos naturais, digitais e surreais; e Meia-Luz, cor de 2021, um rosa avioletado inspirado no pôr-do-sol que vimos pelas janelas durante os dias mais intensos da pandemia, agora a Suvinil aposta na energia de uma cor que acredita trazer otimismo e segurança.

Continua após a publicidade

Junto da cor do ano, a Suvinil lança a tinta em versão inédita, com pigmentação 100% mineral, em uma edição limitada. A linha Cores da Terra é um produto feito de uma combinação de argilas, dispensando o uso de pigmentos sintéticos em sua composição.

Coral: Silêncio de Inverno

Um esverdeado claro e terroso entitulado Silêncio de Inverno foi a escolha da Coral para 2023. Segundo a marca, a intenção da escolha foi por uma cor que representasse sentimentos positivos, naturais e energia. A cor eleita surgiu do estudo internacional de tendências de cores da AkzoNobel, chamado Colour Futures.

Juliana Zaponi, Gerente de Comunicação e Cores da AkzoNobel América Latina, explica que o time de experts em cores do Centro de Estética Global em Amsterdã coordena a análise de tendências de cores, a pesquisa de cores e a direção de arte da companhia. “Reunimos um grupo de experts em tendências internacionais para garantir a máxima qualidade do nosso trabalho para que nossa escolha esteja em sintonia com o momento que vivemos”, reitera.

Sherwin-Williams: Meu Caminho SW 9081

A Sherwin-Williams elegeu a Meu Caminho SW 9081 como a sua cor do ano. O tom de rosa escolhido traz um toque bem neutro e acinzentado. “Meu Caminho foi inspirado pela ideia de encontrar a beleza além de nós mesmos. É um tom contemplativo que convida à compaixão e à conexão em qualquer espaço”, diz Patrícia Fecci, gerente de Marketing para Serviços de Cor&Design das tintas Sherwin- Williams. “A cor é uma escolha natural para quem procura um neutro quente e acolhedor em interiores e exteriores.”

Com o tom de ares relaxantes, a marca aposta na ascensão dos tons neutros e na escolha dele para os mais diversos ambientes da casa. A cor rosada é uma boa aposta para quem quer trazer um ar acolhedor para a casa e investir em tons mais sóbrios, mas sem cair na monotonia.

Lukscolor: Carmen

A Lukscolor apresenta como tom do ano a LKS 1059 – Carmen. Um tom terroso como toda a paleta apresentada pela marca para 2023. A intenção da marca era trazer um tom remetesse às raízes, à natureza e à brasilidade.

“A pandemia do coronavírus amplificou a nossa necessidade de estarmos voltados para dentro de nossos lares”, afirma a marca. “Ao mesmo tempo, o mundo vislumbra a importância de preservarmos as nossas raízes, nossas origens e nosso futuro”, completa. Sendo assim, a cor indicada pela Lukscolor vai de encontro a esse movimento, celebrando a força da terra.

Impress Decor: Zaha

A Impress Decor Brasil elegeu a Zaha como a cor de 2023. A marca, que é referência no desenvolvimento e produção de superfícies decorativas para a indústria de painéis, móveis e pisos, elegeu um tom que, segundo a marca, propõe um novo olhar otimista e capaz de superar as adversidades, expressadas nessa tonalidade potente que estimula a criatividade sem preconceitos ou padrões preestabelecidos.

Em um tom de vermelho com fundo rosa, Zaha foge das tendências dos últimos anos, que priorizaram tons pastel, neutros e brandos. “É da essência do ser humano o anseio de superar, e a força presente na cor Zaha é reflexo do período repleto de incertezas que atravessamos. Chegou o momento de sair da inércia, de ter coragem, de experimentar novas sensações, de mostrar nossa personalidade”, comenta Alexandre Chiquiloff, gerente de design e produto da Impress Decor Brasil.

Desde 2018, a empresa investe em pesquisas para identificar cores que podem se tornar um norte para a criação das principais tendências mundiais em design, moda e outros segmentos do mercado.