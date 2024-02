Os looks de Zendaya na turnê de Duna 2 estão dando o que falar! Ao lado de Timothée Chalamet, a atriz fez passagens recentes por México, Paris e Londres para a promoção do longa, viralizando nas redes sociais a cada tapete vermelho. Aqui, reunimos os melhores (até agora!).

Looks de Zendaya na turnê de Duna 2

Zendaya como mulher robô

Para a première em Londres, Zendaya surgiu em um look vintage da Mugler, batizado de mulher robô, desfilado na semana de alta-costura de 1995.

A peça, criada há 20 anos, combina a estética futurista com o formato das armaduras medievais, e é feita em materiais que, na época, eram considerados bastante modernos, como PVC, cromo e látex.

O conjunto texturizado em Paris

Para a passagem por Paris, na França, Zendaya apostou em algo menos” chocante”, mas ainda assim moderno e com a estética futurista que do filme. O conjunto dourado texturizado é da Louis Vuitton, e ficou completo com joias da Bulgari.

Elegância e futurismo no México

No México, a atriz vestiu um conjunto marrom assinado por Bottega Veneta, composto de uma blusa de flanela com manga bufante e uma saia longa com faixa de couro polido e maxi fenda.

Em outro evento no país, Zendaya optou por um vestido com ares futuristas, feito sob medida pela Torishéju, marca britânica com origem brasileira e nigeriana. A peça remete ao deserto de Arrakis, uma referência direta ao filme.

Continua após a publicidade

E você, tem um favorito?