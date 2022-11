12 looks para sair por aí combinando com a sua amiga

Todo mundo que tem uma amiga de longa data já passou pela situação de, sem querer, aparecer no rolê (ou no trabalho) com roupas muito similares — culpa da convivência. Sorte que agora vocês podem fazer isso com consciência e sair por aí combinandinho. Desde a versão full look idêntico até a paleta de cor similar para criar uma atmosfera conjunta. A seguir, te mostramos três jeitos e 12 looks para sair combinando com a sua amiga (ou até mesmo amigos e namorado). Agora é posar para a foto e atualizar o feed com sucesso.

Tudo igual (quase)

A ideia é literalmente investir em peças de roupas idênticas para compor looks diferentes. Um conjunto monocromático pode ser melhor amigo de vocês, por exemplo. Daí vale apostar em acessórios que deixem a personalidade de cada uma em evidência nos detalhes. Outra opção é escolher a mesma peça e usar de formas diferentes, como faz o casal do @young_emperors.

Paleta de cor

Outra ideia é criar uma atmosfera cromática na dupla (ou trio ou grupo de amigos). E aí precisa ser bem certinho, ok? Não vale criar looks terrosos, por exemplo, só que uma pessoa usa com um tom mais aceso e a outra vai por um caminho mais fechado. A ideia é ter tanto saturação quanto tonalidades ornando — vale até brincar da calça de uma estar da cor da blusa da outra.

Tecido

Ou estampa, ou modelagem… O que vocês tiverem em comum, vale. Por exemplo: a foto acima, a princípio, não parece ser tanto uma combinação de looks proposital, mas quando entende-se caimento das peças, tecidos e até mesmo a proposta de styling de cada uma, é possível perceber a semelhança. Caminhar pelas estampas clássicas, tipo as listras, vichy ou pied de poule (em tonalidades diferentes, vale dizer), ou os tecidos, tal qual o couro e o jeans, também são jeitos de criar um mood com a sua bff.