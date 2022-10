Watching New York: a moda real das ruas da cidade

Nova York é vintage, é ultrafuturista, rock’n’roll, clássica, exuberante, eternamente cool. E tudo isso porque as pessoas que circulam pelas suas ruas, sejam new yorkers da gema ou turistas, são assim. Essa mostra diversa de gente, culturas e personalidades fica evidente na conta de Instagram @watchingnewyork, na qual o fotógrafo Johnny Cirillo monta um rico álbum com o verdadeiro estilo da cidade que é uma das maiores passarelas mundiais de street style. Com mais de 860 mil seguidores, a conta é, nas palavras de Johnny, “um projeto de moda por meio de imagens espontâneas da vida real”. Ali não estão apenas composições estéticas individuais, mas os temas sociais e culturais que pautam Nova York.

Com fotografias tiradas principalmente no bairro do Brooklyn, Johnny é inegavelmente influenciado pelo fotógrafo de moda Bill Cunningham, especialista em narrar a cidade através do modo de ser e vestir de sua população. Foi justamente no dia em que Cunningham faleceu, em 2016, que Johnny saiu para registrar a moda urbana pela primeira vez e, assim, homenageá-lo. Numa entrevista à revista espanhola S Moda, ele contou que foi sua esposa, Kristen Cirillo, que, ao ver o resultado das fotos, incentivou-o a criar o projeto.

Com uma curadoria focada em “pessoas reais com um estilo real”, as fotos são sempre espontâneas, sem artifícios estéticos (como luz, equipes de beleza e maquiagem etc), e captam toda a criatividade e boemia que compõem a alma de Nova York. É uma verdadeira observação da cidade. Quiçá por isso as imagens tenham uma impressão sempre divertida, que reflete a dinâmica do local e as múltiplas influências culturais que circulam por ela. “Tento combinar um pouco de tudo o que vejo, do mais chamativo ao mais simples, no mais minimalista ao mais fora do comum”, diz o fotógrafo.

Continua após a publicidade

Watching New York tem, no entanto, uma espécie de linha narrativa no Instagram, com um breve relato (ainda que não em palavras) de cada pessoa e da moda que veste. Cada foto conta uma história que vai além das roupas, dando ao menos um vislumbre dos relatos urbanos de amizade, amor, memória e, por que não?, consumo. Nessa perspectiva, a cidade e suas gentes são complementares. O street style em primeiro plano é apenas a ferramenta escolhida para construir esse ensaio antropológico contemporâneo.

No início do projeto Johnny fotografava os transeuntes à distância, sem falar com eles. Depois, passou a pedir permissão de cada pessoa retratada, o que foi evoluindo, gradativamente, para conversar mais ou menos profundas. “Lembro de alguém que me disse que o que estava vestindo era um antigo cobertor da avó, que ela transformou em roupa”, recorda. São relatos assim que ele pretende aprofundar no futuro de Watching New York. “Para mim, afinal, Nova York é sobre as pessoas que fazem a cidade”, diz ele. Essa Nova York pulsante, rica, diversa, cheia de estilo.