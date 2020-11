Xadrez vichy: 7 peças confortáveis e fresquinhas para os dias quentes

A estampa xadrez não é uma novidade nos guarda-roupas e closets, pelo contrário, segundo pesquisadores arqueológicos há registros de que o tecido foi usado antes da Era Comum pelo povo Celta.

Neste ano, o clássico ganha status de tendência pela proposta leve e confortável de modelagens mais amplas, com amarrações e acabamentos em elástico. Ou seja, melhor opção para quem se apegou ao estilo comfy após um período longo e necessário dentro de casa por conta da pandemia.

Queridinho da Brigitte Bardot, o vichy, tipo de xadrez que surgiu na cidade francesa homônima, vem sendo o destaque, principalmente nas coleções de primavera/verão. Com a sobreposição de linhas na vertical, horizontal e até na diagonal, o quadriculado é acompanhado de um fundo branco normalmente. Em relação às cores das linhas, o céu é o limite e opções não faltam.

Do trabalho a ocasiões mais especiais, o xadrez vichy pode ser seu fiel escudeiro nos próximos meses, sendo estampa daquela peça que já anda sozinha praticamente, sabe? Inspire-se nos looks abaixo e saiba onde garantir 7 peças com a estampa, como bermuda, calça, vestido e blusa.

Escolha a sua peça!

1- Calça slim xadrez alfaiataria R$ 159,90 | Amaro| (compre aqui)

2- Blusa cropped manga bufante vichy R$ 103,60 |FARM| (compre aqui)

3- Vestido midi manga bufante estampa xadrez vichy R$ 179,90 | Renner| (compre aqui)

4- Blusa cropped amarração vichy R$ 79,99| Shoulder| (compre aqui)

5- Vestido mindset midi estampado xadrez vichy com cinto manga bufante R$ 199,99 | C&A|(compre aqui)

6- Bermuda xadrez vichy R$ 239,00 | ZARA| (compre aqui)

7- Camisa de linho vichy R$ 59,90 | Riachuelo| (compre aqui)

