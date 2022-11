Moda confortável: 7 formas moderninhas de usar peças de moletom

Estar bem vestida e prezar pelo conforto nem sempre estão associados. Quem nunca passou um perrengue para se manter poderosa com alguma roupa? Ou desistiu de um look incrível para usar algo mais confortável? Não dá para ter tudo, mas podemos chegar bem perto. O moletom, que antes era sinônimo de peça para usar em casa, agora traz estilos mais modernos para unir o melhor dos dois mundos.

Blusas, saias, calças, short e tops ganharam versões em moletom, que nada mais é do que um tecido macio feito de algodão ou lã. Uma vez que você se rende, é um caminho sem volta. A gente sabe que as peças costumam sofrer certo julgamento, mas ele pode ser moderno, fashion e zero desleixado. Confira 7 formas modernas de usar peças em moletom com estilo.

Um toque de cor

Um visual monocromático é sempre um acerto, mas cores – como a gente sempre costuma falar por aqui – podem deixar o seu look ainda mais descolado. Combine uma calça de moletom colorida com um suéter ou top em uma cor neutra, ou faça o contrário.

Moletom com salto alto

Salto alto com legging é complicado, mas com moletom consegue ser fashion. Ok, fugimos um pouco da zona de conforto, porém há sandálias confortáveis. Quer dar um up no lookinho básico? O salto é geralmente um terreno seguro para isso.

Continua após a publicidade

Saia de moletom

As saias em moletom são muito confortáveis, não apertam na cintura, geralmente tem bolsos e vão com qualquer roupa. Dá pra usar no frio e também no calor, contanto que seja uma versão mais fininha.

Moletom no trabalho

Depois da pandemia, muitos dress codes foram adaptados e passaram a permitir peças mais confortáveis, como o moletom. O segredo está em apostar em cores neutras, e combinar com peças que tenham uma linguagem mais clássica, como a calça de alfaiataria.

Moletom e blazer

Ainda seguindo a onda do item anterior, o blazer aliado ao loafer dá uma cara de escritório ao look, quebrando a casualidade da calça de moletom.

Fugindo do óbvio com blusa de moletom

Moletom é sinônimo de conforto, sim, mas é também uma peça que deixa um look mais cool. Neste visual, a saia plissada conversa com o volume da blusa e deixa o visual moderno por trazer um ar esportivo. Uma vibe athleisure, que mistura peças comfy com modelos mais casuais. Você pode estilizar a blusa também com uma minissaia justinha, ideal para temperaturas amenas que dá para deixar as pernas de fora.