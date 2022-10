Calça cargo: 5 inspirações de looks para você investir na peça

A calça cargo pode ter vindo do streetwear esportivo, mas, agora, é combinada com elementos mais sofisticados que ela se reinventa. Seu caimento mais largo, com bolsos e acessórios utilitários, é inspirado nos modelos usados por militares no exército. Mas, calma, não estamos falando necessariamente de usar aquela estampa camuflada. A tendência se reinventou com novos tecidos, cores e combinações. A seguir, te ajudamos a encontrar o seu jeito preferido de usá-la:

Para quem já olha a calça cargo e torce o nariz achando inviável usá-la fora do mood esporte, saiba que ela é a peça ideal para quebrar a seriedade de um terninho preto, mas não o suficiente para tornar o visual “descolado” demais num contexto de trabalho tradicional. Aqui, scarpin de bico quadrado, acessórios discretos e um cabelo penteado para trás, em coque baixo, garantem a estética de mulher de negócios.

Combinações com calça cargo

Do escritório ao happy hour, a versão com um tecido mais solto, conhecido por parachute pants (ou calça de paraquedista) é a pedida. Combine com jaqueta jeans, top e sandálias de tiras finas. O óculos de sol vira um mero detalhe — por mais lindo que seja.

Uma ideia mais despojada e dia a dia é usar a peça com tênis clássico, tipo um All Star, e suéteres coloridos ou tricôs (dependendo da temperatura da estação). Finalize com uma bolsa clássica de couro.

Hailey Bieber é fã número um do modelo cargo. Nesse styling poderoso, ela quebra a estética esportiva com sandália de salto agulha e tiras na panturrilha (que você também pode optar por amarrá-las na própria barra da calça). O trench coat de couro e a bolsa fashionista são a companhia ideal para quem escolheu um cropped de blusa.

Versatilidade que chama? Outro modo básico de usá-la é na ref anos 2000, com coturnos e jaqueta de couro preta. A clássica camisa branca por baixo é tudo o que você precisa.