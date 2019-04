Alerta tendência: saiba como usar estampas Pied de Poule e Pied de Coq

Existem estampas que já se tornaram clássicos na moda. Esse é o caso do Pied de Poule e do Pied de Coq que, desde que foram trazidos dos guarda-roupas masculinos para os nossos, na década de 30, nunca deixaram de aparecer nos looks das estações mais frias.

As estampas recebem esses nomes por lembrarem pés de galinha e de galo, respectivamente (poule = galinha; coq = galo). Os desenhos são repetidos várias vezes, criando um padrão. O Pied de Coq é basicamente uma versão ampliada do Pied de Poule.

Nesse outono as duas estampas voltam com ainda mais força. Agora é possível encontrar o Pied de Poule e o Pied de Coq em todos os tipos de peça, até em acessórios, como lenços, bolsas e sapatos. Além do tradicional P&B, as estampas também estão disponíveis em várias cores.

Não há limitações para combinar os looks com essas estampas. O mais fácil e comum é usar a peça estampada com uma lisa de cores mais básicas, como preto e branco. Para as que querem ousar, combinar o Pied de Poule e o Pied de Coq entre si, com peças coloridas ou com outras estampas traz um ar moderno para as peças tradicionais e elegantes.

Confira alguns looks para se inspirar:

