Corset: 8 looks para te inspirar a usar a peça que é tendência

Para quem achava que o corset havia ficado no passado, temos uma novidade: com o retorno da sensualidade dos anos 2000, além da influência do middlewear (lingeries feitas para serem usadas aparecendo no look), eles estão de volta com força total! Das passarelas ao street style, a peça surge em propostas variadas e que podem agradar aos mais diversos estilos e gostos.

A origem do corset

Apesar de ser uma palavra francesa, o corset – uma clara referência à era Vitoriana – surgiu na Inglaterra, ainda no século XVI, com o objetivo de sustentar os seios. Com o passar dos anos, ele foi ganhando outras funções, como afinar a cintura e, claro, deixar o look mais interessante e com uma pitada extra de sensualidade.

Na moda como conhecemos, ele ganhou força pela primeira vez na década de 1980, e seguiu firme e forte nos anos 1990 e 2000, sempre com uma pegada mais sexy. Isso, no entanto, não é mais regra: o item já foi destaque nos looks góticos, rocker e hoje compõe até mesmo as produções mais elegantes.

Sexy e chique

O corset chama atenção mesmo em cores neutras, já que é uma bem trabalhada e estruturada. Mas é claro que dá para ser sexy e elegante. Recentemente, a atriz Lupita Nyong’o apareceu usando um modelo transparente acompanhado de blazer e calça de alfaiataria, que deixaram o look bastante elegante.

Sobreposições que a gente ama

A sobreposição é outra forma de usar o item, marcando a silhueta se você estiver usando uma peça mais larga por baixo. Na foto, novamente, vemos uma peça de alfaiataria com o corset, desta vez a camisa clássica. Abaixo, outra combinação de sucesso, mas com a camisa oversized.

Outra forma é sobrepor com uma peça por cima, seja uma camisa, blazer ou quimono. Os corsets com uma pegada mais de lingerie podem ser mais fáceis de usar dessa forma.

Corset + calça larguinha

As calças de cintura alta ficam ótimas com corset, e quanto são mais larguinhas, como o modelo boyfriend, mom ou baggy, o resultado é bem descolado. Abaixo, temos outra combinação com a calça larga que ficou incrível, dessa vez com blazer oversized e ankle boot.

Moletom com corset? Pode também

Deixando para trás a lógica de que o corset é sinônimo de sensualidade e elegância clássica, podemos utilizá-lo com peças majoritaramente casuais (o famoso high-low), como a calça de moletom. Aqui, a produção continuou sofisticada pelo equilíbrio com trench coat e salto alto.

Modelos underbust

O corset underbust, que fica abaixo ou em volta dos seios, também resulta em sobreposições bem interessantes – seja com vestidos, camisetas ou camisas. Eles costumam ser mais versáteis e fáceis de usar, já que lembram um cinto.