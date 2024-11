Aprenda como combinar listras no look

As listras são uma das estampas mais versáteis e atemporais da moda. Presentes em peças clássicas, como camisetas navy, e em produções mais ousadas, como calças e vestidos, elas se adaptam a diversos estilos e ocasiões. O segredo para acertar ao combiná-las está em equilibrar o visual, harmonizando cores, espessuras e até mesclando com outras estampas.

Para quem quer ousar, as listras também podem ser combinadas com peças de tons vibrantes e tecidos texturizados, criando um visual cheio de personalidade. Outra dica é brincar com a direção da estampa, escolhendo peças que misturem listras verticais, horizontais e diagonais, o que adiciona movimento ao look. Confira as dicas abaixo:

Como usar mix de estampas

Listras combinam bem com outras estampas, como poás e florais. Para que o look fique harmônico, escolha uma paleta de cores similar e, se possível, uma peça de destaque, como uma saia floral com uma blusa listrada.

Varie as larguras das listras

Misturar listras finas com listras grossas dá um ar moderno e estiloso ao look. Elas também vão bem com jeans e alfaiataria. Experimente uma camisa com listras finas com uma calça mais neutra, por exemplo.

Harmonize as cores

Listras clássicas em preto e branco são as mais fáceis de combinar, e você pode brincar com cores neutras ou adicionar uma cor vibrante em outra peça ou acessório. Listras coloridas também podem ser combinadas com peças em cores sólidas que complementem alguma das cores da estampa.

Como montar um look monocromático lindo

Apostar em um look monocromático pode alongar a silhueta e trazer elegância. Uma camisa listrada com uma calça no mesmo tom, por exemplo, cria um visual equilibrado e sofisticado.

Aposte em acessórios

Para quem quer começar aos poucos, escolha uma peça listrada e complemente com acessórios que adicionam personalidade ao look – como bolsas, sapatos e brincos. Esses detalhes podem transformar uma produção simples em algo muito mais interessante.

