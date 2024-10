Moda plus size: como a diversidade impacta na hora de comprar online?

Nos últimos anos, a moda tem testemunhado uma grande transformação de consumo em seu meio, mais especialmente em relação à diversidade de corpos de quem consomem suas tendências.

De mob wife ao seleto quiet luxury, em um cenário estético onde a inclusão e a diversidade se tornam cada vez mais demandas frequentes, seguir padrões visuais que não atendem todas essas necessidades se torna, de fato, uma escolha fora de moda para quem modela este circuito.

De acordo com levantamento realizado pela plataforma chinesa de marketplace Shopee, as buscas por peças voltadas para os corpos gordos cresceram cerca de 300% apenas em julho de 2024, um aumento que ocorre em meio a uma onda de padrões em modelagens que se limitam cada vez mais a tamanhos abaixo do G.

Consequências disso? Um mercado têxtil digital nada facilitador para quem prefere realizar suas compras pela internet, principalmente para o público plus size.

“A identificação é ponto fundamental para que a moda aconteça, seja qual for o segmento e o meio. Do luxo ao popular, da loja física ao digital. E no caso da moda plus, a necessidade é representativa e necessita de um olhar funcional e analítico para seus consumidores. Dessa forma, eles entenderão que ali é um lugar seguro para suas fazer compras”, comenta Leila Carcagnoli, líder de categoria de Moda na Shopee.

Buscando facilitar essa experiência de compra, algumas plataformas especialistas em vestuário têm apostado em suportes e tecnologias inteligentes que favoreçam compras mais assertivas.

Seja com mecanismos de comunidades – aquelas onde a troca de experiências e primeiras impressões são compartilhadas – ou até utilizando inteligência artificial, é durante essa criação de senso inclusivo que a diversidade facilita a experiência de um público que procura atender suas demandas. Na moda, essa experiência não poderia seria diferente.

“Ninguém gosta de comprar uma peça com tamanho ou estilo que não nos favoreça. Nosso trabalho envolve a capacitação do empreendedor para que ele contemple as melhores práticas na disponibilização de mecanismos inclusivos, ajudando o comprador a encontrar o seu melhor estilo”, explica Leila.

“A chave está na identificação e inclusão, uma vez que a moda, em especial a plus size, não se limita a peças básicas ou genéricas. É preciso oferecer opções de todas as categorias, desde roupas de festa à moda praia, tal como tecnologias que facilitam a satisfação de todos os corpos ” acrescenta.

Como saber suas medidas?

Comprar roupas na internet sempre foi uma atividade divertida para Patrícia Gomes. A técnica de enfermagem de 32 anos conta que, após sua segunda gestação, o momento prazeroso e econômico de renovar o guarda-roupa se transformou em uma série de obstáculos frustrantes devido ao aumento de peso.

“Ou as peças não me serviam, ou eu não encontrava nada que me fizesse sentir bonita. Me sentia sem personalidade e com uma aparência muito mais envelhecida. É frustrante pagar por algo que não foi feito para o seu corpo”, comenta a técnica em saúde ao relembrar as compras equivocadas na internet.

Tudo mudou quando ela decidiu aprender, na prática, a realizar medidas em seu próprio corpo, anotando todas as informações em uma planilha com ajuda de uma fita métrica. Nas anotações, Patrícia registrava todos os tamanhos que seu corpo precisava para compor novos looks, assim como inspirações em personalidades e estilos que admirava.

“Diziam que roupas curtas e justas não combinavam mais com meu estilo. Acho que é muito mais fácil convencer uma pessoa que não entende sobre o seu corpo o que ela deveria vestir. Não ter mais dúvida sobre os meus tamanhos me fez entender o que gosto e não gosto de usar, logo, a gastar menos com compras em tamanhos errados”, diz.

Realizar tais medições e garantir conhecimento sobre o seu comprimento e largura, assim como Patrícia, atribui impactos positivos na experiência de fechar um carrinho de compras de forma segura e confiante, de acordo com Carcagnoli.

“A descrição dos produtos é parte fundamental de um vestuário digital. Nele deverão conter todas as características precisas do produto: tecido, tamanhos, modelagem e método de lavagem. Todas essas informações ajudam o consumidor a se visualizar com o produto, assim como também é importante se manter atento às medidas do corpo”, explica.

“Se comprometer a difundir a moda inclusiva é também fornecer todas as ferramentas necessárias para que o empreendedorismo brasileiro prospere no marketplace. Sem diversidade, inclusão e representatividade não teríamos esse aumento de buscas tão expressivo”, finaliza.

As roupas plus size mais vendidas da Shopee

Para você que busca dar aquele up no guarda- roupa, – sem gastar rios de dinheiro, é claro – compilamos aqui uma lista com as peças em tamanhos plus sizes mais vendidas na Shopee.

Nela, você irá encontrar uma seleção estilosa com roupas fornecidas por vendedores 100% verificados e reconhecidos pela empresa como grandes empreendedores no segmento. Confira algumas das peças best-sellers da plataforma:

Vestido curto elegante cor terracota Compre agora: Shopee - R$ 139,00

Blusa ombro à ombro com recortes Compre agora: Shopee - R$ 39,99

Kit de 2 shorts de alfaiataria Compre agora: Shopee - R$ 91,08

