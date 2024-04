Moda Outono: 3 looks com Alfaiataria para apostar na estação

A alfaiataria retomou seu protagonismo graças às marcas de luxo. Desde que as etiquetas voltaram a exaltar suas tradições, na busca pelo sentindo de herança, as técnicas de corte, costura e acabamento para criar roupas sofisticadas ganharam destaque nas passarelas. Neste outono, a tendência é apostar nessas peças para criar visuais elegantes ou descontraídos.

O que é alfaiataria?

Camisas, calças, blazers, casacos e saias são de alfaiataria quando os cortes são estruturados e o caimento respeita as medidas de quem veste a peça. Ela surge do trabalho artesanal que alfaiates realizaram a partir de 1297, quando as roupas eram produzidas considerando as medidas dos clientes.

Com a popularização do prêt-à-porter (pronto a vestir, em tradução) – caracterizada pela venda de roupas em uma grade de tamanhos estabelecida pela marca – o conceito ganhou novos significados.

Atualmente, abrange uma variedade de tecidos maior e a possibilidade de encontrar itens às ordens para a venda, sem que seja preciso considerar as medidas do comprador.

Alfaiataria na estética clássica

Quando o desejo é transmitir sofisticação, a alfaiataria dispara na frente. São os cortes estruturados, os tecidos de alta qualidade e as cores neutras os responsáveis por trazer essa característica às roupas que levam a técnica como princípio.

Apostar no blazer com amarração e na saia lisa, inclusive, é uma maneira de comunicar essa elegância.

Alfaiataria com jeans

A alfaiataria tem conquistado espaço no guarda-roupa de fashionistas com estilos descontraídos e ousados. Tudo porque combinar peças mais informais, como a calça jeans, com itens dessa técnica, como o blazer, quebra um padrão de vestimenta e acaba por chamar atenção no universo fashion.

Alfaiataria com cinto

Não há como negar a importância dos acessórios para tornar os visuais mais autênticos. O uso de cinto em blazers, por exemplo, é uma maneira de modelar o casaco e possibilitar ao look mais unicidade.