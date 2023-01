Roube o look: 3 visuais com listras para se inspirar

Horizontal, vertical e diagonal. Não importa a direção, é comum sair às ruas e encontrar uma roupa listrada. Clássicas e versáteis, acham no verão seu principal momento para brilhar, e, no limiar entre a volta ao escritório depois das férias e o calor efervescente do Brasil, são uma ótima aposta. Para te ajudar a desfilar looks cheios de estilo, montamos 3 visuais com listras que são a cara da temporada.

As camisas sociais listradas podem ser divertidas sem abandonar a sofisticação! O mix de elementos criativos e elegantes provam que a afirmação não é controversa. Unir cores, modelagens e acessórios diferentes garante uma composição cheia de estilo, capaz de diferenciar quem a usa e, paralelamente, não fugir totalmente da sobriedade.

Roube o look: visuais com listras que são puro estilo!

Uma composição super despojada com a roupa listrada para ir ao parque, à praia ou ao café da tarde também é possível. Sem medo de abusar dos acessórios, você garante um visual mais complexo sem precisar pensar muito.

Looks simples funcionam e ainda fornecem economia de tempo para quem os veste. Esse, em específico, é bastante versátil e charmoso.

Calça branca, blusa listrada e um salto podem te entregar beleza quando você não tem uma janela de tempo grande para pensar no que vestir.

E que tal apostar no combo cropped listrado e calça branca? Charmosa, veranil e fácil de usar!

E então, pronta para usar?