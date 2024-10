Passo a passo para preparar a pele para um dia de trabalho

A maquiagem para o dia a dia ajuda na otimização do tempo e neutraliza – ou realça – certas áreas do rosto, criando um aspecto saudável da pele. Assim como as roupas, a make precisa estar adequada ao mundo corporativo, para passar a imagem certa.

E caso você queira causar uma ótima impressão, aqui está um passo a passo completo para garantir que sua pele esteja pronta para enfrentar os perrengues do dia.

Ambiente de trabalho

Antes de escolher os produtos, vale a pena refletir sobre o ambiente de trabalho. Caso ele permita o uso de trajes informais e despojados, é possível apostar em uma maquiagem colorida, por exemplo. Porém, espaços que esbanjam seriedade exigem produções sérias e minimalistas.

Conheça o seu tipo de pele

Saber as necessidades da sua pele é crucial para investir nos cosméticos adequados, pois, é a partir dessa etapa que serão definidos os componentes que um item deve ter para proporcionar resultados satisfatórios e não causar alergias ou irritações.

Preparação

O uso de um sabonete de limpeza, hidratante e protetor solar é tão importante quanto a própria maquiagem em si, pois ajuda a preservar a saúde da pele e contribui para um bom acabamento e durabilidade, além de remover qualquer impureza, resíduo ou células mortas que ficam no rosto.

Segundo Lavoisier, maquiador e beauty expert de Eudora, “preparar a pele é o passo mais importante para garantir que a maquiagem dure e tenha um acabamento impecável. Eu recomendo começar com uma limpeza rápida e suave, seguida de um hidratante leve, mas que realmente nutra a pele”.

Maquiagem

O uso de produtos leves garante um resultado natural. Para a base, espalhe com a ajuda de um pincel ou esponja até que tudo fique uniforme. O corretivo, por sua vez, deve ser utilizado em áreas que precisam de cobertura, como espinhas, manchas e olheiras. Por fim, aplique o pó – que auxilia na fixação – e o blush, cosmético que oferece uma cor a mais para a pele.

O profissional de beleza destaca outros aspectos: “O primer é um grande aliado para minimizar a aparência de poros — ele cria uma camada suave que uniformiza a pele antes da base. Outra dica é aplicar a base com batidinhas leves usando uma esponja úmida, isso ajuda a garantir que o produto se assente bem e não realce as imperfeições”.

Finalização

Além do batom, Lavoisier comenta sobre o uso de iluminador nas têmporas para um efeito glow. Ele também menciona: “Para manter a pele fresca ao longo do dia, um bom truque é carregar um spray fixador ou uma bruma hidratante. Isso ajuda a revitalizar a maquiagem e dar um ar mais leve”.

Dica extra

O maquiador recomenda o uso de produtos que tenham mais de uma função. “Um blush cremoso pode ser usado tanto nas bochechas quanto nos lábios, dando um toque saudável e prático. E uma máscara de cílios com efeito alongador abre o olhar instantaneamente. Tudo isso pode ser feito em menos de 10 minutos!”, exemplifica, com foco para pessoas que não tem tanto tempo destinado para a produção visual.

Por fim, o conselho é investir no menos é mais. “Às vezes, o excesso de produto pode acabar acentuando os poros, então eu prefiro trabalhar com camadas finas e construir a cobertura conforme necessário”, pontua.

